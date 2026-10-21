Tekan Emisi Logistik, Armada Kendaraan Ekspedisi Listrik Mulai Diperbanyak

DHL Express Indonesia resmi menambah 30 unit kendaraan listrik Wuling Mitra EV Blind Van Long Range ke dalam armada operasionalnya. (Istimewa)
JawaPos.com - DHL Express Indonesia resmi menambah 30 unit kendaraan listrik Wuling Mitra EV Blind Van Long Range ke dalam armada operasionalnya.
Langkah ini diambil untuk mendukung aktivitas pengiriman rendah emisi sekaligus memperkuat konektivitas rantai pasok di empat kota besar Tanah Air.
Penambahan armada listrik tersebut ditandai dengan seremoni serah terima kendaraan yang berlangsung di fasilitas DHL Express Indonesia di Halim, Jakarta.
Sebanyak 20 unit kendaraan listrik baru ini akan beroperasi di wilayah Jakarta. Sementara itu, delapan unit akan ditempatkan di Surabaya, serta masing-masing satu unit melayani kawasan Bandung dan Semarang.
Langkah ini dilakukan seiring makin eratnya perdagangan internasional dan tingginya perhatian pelaku usaha terhadap dampak lingkungan.
Berdasarkan DHL Global Connectedness Report 2026, Indonesia memiliki jaringan perdagangan yang kokoh dengan negara mitra seperti Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat.
Di saat bersamaan, laporan DHL Globalization Tracker merekam penguatan perdagangan intra-Asia yang membuka peluang besar bagi pasar domestik.
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Dorongan ini beriringan dengan riset industri yang menunjukkan hampir tiga perempat organisasi di Indonesia telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program lingkungan.
Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, menjelaskan bahwa kehadiran armada baru ini menjadi jawaban atas ekspektasi pelanggan global yang menginginkan operasional bisnis ramah lingkungan.
"Kehadiran kendaraan listrik ini membantu kami mengurangi emisi dari aktivitas pengiriman sekaligus memperkuat kemampuan kami dalam mendukung pelanggan yang terlibat dalam perdagangan internasional," ujar Ahmad Mohamad.
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