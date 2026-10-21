PDIP Soroti 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tereskpresi Lewat Demo Dimana-mana

Pengunjuk rasa mengikuti aksi peringatan pemerintahan dua tahun Prabowo-Gibran di Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyoroti dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Raka, bertepatan pada Selasa (20/10).
Menurutnya, apa yang dirasakan PDIP tidak jauh berbeda dengan ekspresi masyarakat yang menyuarakan pendapat atau melakukan aksi demonstrasi pada Selasa kemarin.
"Penilaian itu sudah terekspresi lewat demo-demo di ribut-ribut di mana-mana, jadi saya tidak usah komentar, Anda bisa lihat sendiri kan," kata Komarudin di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).
Komarudin tidak ingin banyak komentar terkait hasil kinerja maupun evaluasi terhadap kepemimpinan dua tahun Prabowo.
Ia menilai, jika dirinya mengomentari kinerja pemerintah maka akan dipersepsikan politis. Mengingat, dirinya merupakan kader PDIP yang saat ini berada di luar pemerintahan.
"Kalau saya ngomong pasti dibilang, 'Ah itu kan lawan, oposisi, jadi ngomong'. Jadi biarlah rakyat yang menilai," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah elemen mahasiswa hingga masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, pada Selasa (20/10).
Salah satunya, demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Seruan Keadulatan Rakyat (Sadar). Aksi tersebut berlangsung di Monumen Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.
Mereka menyampaikan protes atas berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan, mereka turut menyuarakan mengenai penderitaan warga Kalimantan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (kathutla).
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