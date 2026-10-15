Blackout Batam Jadi Evaluasi, Danantara Siapkan Langkah Perbaikan Layanan PLN

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia/Kepala BP BUMN Dony Oskaria. (Istimewa).
JawaPos.com - Danantara Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam atas gangguan pasokan listrik yang terjadi pada 12 Oktober 2026.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan, pihaknya memahami dampak gangguan listrik yang dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha di Batam.
“Atas nama Danantara Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026,” ujar Dony dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (15/10).
Dony mengatakan, Danantara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan PLN bagi masyarakat dan dunia usaha di seluruh Indonesia.
Terkait dengan pemadaman listrik di Batam, Danantara Indonesia akan segera mengambil langkah penguatan perusahaan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, kualitas pelayanan, serta respons terhadap kebutuhan pelanggan.
“Kami memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen untuk mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, peningkatan kualitas layanan PLN Batam merupakan bagian dari komitmen Danantara Indonesia dalam mendukung transformasi PLN Group secara berkelanjutan.
Dony menyebut, pengembangan perusahaan diarahkan untuk meningkatkan keandalan pasokan, kemudahan pelayanan, serta kesiapan dalam memenuhi perkembangan kebutuhan pelanggan.
“Kami melihat peluang bagi PLN Batam untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan dunia usaha. Melalui pengembangan kapasitas perusahaan dan peningkatan kualitas layanan, kami ingin PLN Batam semakin berperan dalam mendukung kebutuhan pelanggan serta kemajuan kawasan,” ucapnya.
Lanjutnya, dalam konteks pengembangan usaha, PLN Batam menjalankan model bisnis mandiri tanpa menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah.
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