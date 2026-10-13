Sambangi Kampus, BTN Ajak Anak Muda Bandung Ciptakan Inovasi Perumahan di BTN Housingpreneur Batch 3

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kesempatan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan sivitas akademika untuk mengembangkan gagasan dari penelitian, tugas perkuliahan lewat BTN Housingpreneur Batch 3 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (13/10). (Istimewa).
JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mendorong lahirnya inovasi untuk menjawab tantangan sektor perumahan nasional melalui BTN Housingpreneur Batch 3.
Digelar di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (13/10), kegiatan ini mengajak mahasiswa, dosen, dan peneliti mengembangkan gagasan menjadi solusi nyata. Terutama untuk menghadirkan hunian yang lebih terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Regional Office Head BTN Kantor Wilayah Jawa Barat Asvianti Handaru mengatakan, sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Ekosistem perumahan mencakup sekitar 130 industri turunan dan sektor terkait. Mulai dari arsitektur, desain, material bangunan, metode konstruksi, teknologi digital, smart living, hingga pembiayaan dan keberlanjutan.
Dengan demikian, pengembangan sektor perumahan membutuhkan kolaborasi multidisiplin. Berbagai keahlian tersebut memiliki keterkaitan erat dan dapat saling melengkapi untuk menciptakan solusi perumahan yang lebih baik.
"Karena itu, pengembangan sektor perumahan membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang keahlian. Inilah yang menjadi salah satu landasan pengembangan BTN Housingpreneur yang kami perkenalkan di ITB," kata Asvianti.
Baca Juga:BTN Buka Suara Soal Kasus Dana Nasabah Rp17 Miliar: Klaim Kerugian Harus Didukung Bukti, Bukan Opini
Menurut dia, BTN Housingpreneur menjadi wadah untuk menjaring gagasan dan inovasi yang dapat menjawab berbagai tantangan perumahan. Terlebih, BTN turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Tantangannya bukan sekadar membangun lebih banyak rumah, tetapi juga memastikan hunian tetap terjangkau dan berkualitas.
Melalui BTN Housingpreneur Batch 3, BTN membuka kesempatan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan sivitas akademika untuk mengembangkan gagasan dari penelitian, tugas perkuliahan, maupun pengalaman di lapangan. Asvianti berharap, ide-ide tersebut tidak berhenti di laboratorium atau di atas kertas, tetapi dapat diuji dan dikembangkan bersama pelaku industri.
"Bawalah gagasan itu ke BTN Housingpreneur Batvh 3 agar dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memberikan dampak nyata bagi ekosistem perumahan Indonesia," ungkap Asvianti.
Salah satu inovasi yang lahir dari BTN Housingpreneur 2025 adalah Proteka, solusi perkuatan bangunan yang dikembangkan Zamzam Multazam. Inovasi ini berfokus pada upaya mengurangi risiko kerusakan bangunan akibat gempa bumi melalui teknologi pelapis yang diperkuat serat atau fiber-reinforced coating.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022