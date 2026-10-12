Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.15 WIB

Senin Ini Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 22 Ribu, Kini Dibanderol Rp 2,633 Juta/Gram

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.633.000 pada perdagangan Senin (12/10). Harga tersebut naik Rp 22 ribu jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (9/10) sebesar Rp 2.611.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.368.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.205.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.817.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 128.748.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.331.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.537.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.562.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.384.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-Waktu Bisa Berubah

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS per Senin (12/10).

Antam

0,5 gram: Rp 1.368.000

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD 4.340 per Troy Ounce Pekan Depan - Image
Ekonomi

Harga Emas Dunia Berpotensi Tembus USD 4.340 per Troy Ounce Pekan Depan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.40 WIB

Harga Emas Antam Jumat 9 Oktober 2026 Naik Jadi Rp 2.611.000 per Gram - Image
Finance

Harga Emas Antam Jumat 9 Oktober 2026 Naik Jadi Rp 2.611.000 per Gram

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Jangan Asal Beli Emas, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan agar Investasi Lebih Aman - Image
Ekonomi

Jangan Asal Beli Emas, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan agar Investasi Lebih Aman

Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore