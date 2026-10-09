Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Harga Emas Antam Jumat 9 Oktober 2026 Naik Jadi Rp 2.611.000 per Gram

Harga emas Antam. - Image

Harga emas Antam.

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.611.000 pada perdagangan Jumat (9/10).

Harga tersebut naik Rp 7.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (8/10) sebesar Rp 2.604.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.357.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.161.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.594.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 127.632.000. 

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.319.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.516.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.539.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.373.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 10.000 jadi Rp 2,619 Juta per Gram - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 10.000 jadi Rp 2,619 Juta per Gram

Rabu, 7 Oktober 2026 | 18.37 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini Turun, 1 Gram Dipatok Rp 2,609 Juta - Image
Finance

Harga Emas Antam Hari Ini Turun, 1 Gram Dipatok Rp 2,609 Juta

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian Hari ini, dari Galeri24-Antam hingga UBS - Image
Ekonomi

Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian Hari ini, dari Galeri24-Antam hingga UBS

Senin, 5 Oktober 2026 | 19.16 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore