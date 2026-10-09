Rupiah Masih Tertekan, Dibayangi Sentimen Ekonomi Domestik

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (9/10), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 28 poin menjadi Rp 17.915 per dolar AS pada perdagangan Kamis (8/10).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.

"Untuk perdagangan (9/10) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.910 - Rp 17.950,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Jumat (9/10).

Ibrahim mengatakan, sentimen domestik yang memengaruhi pergerakan rupiah antara lain perkembangan indikator keyakinan konsumen serta kondisi fiskal pemerintah yang tercermin dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia memang masih berada di zona optimistis. Namun, tingkat optimisme masyarakat pada September 2026 sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

IKK September tercatat sebesar 118,1, turun tipis dibandingkan Agustus yang mencapai 118,5. Meski demikian, indeks yang berada di atas level 100 masih menunjukkan bahwa konsumen optimistis terhadap kondisi perekonomian saat ini hingga enam bulan mendatang.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) menjadi 107,5 dari 109,4 pada Agustus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian konsumen terhadap situasi ekonomi saat ini cenderung memburuk.

Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru meningkat dari 127,6 pada Agustus menjadi 128,7 pada September. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki harapan positif terhadap prospek perekonomian dalam enam bulan ke depan.