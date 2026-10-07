IHSG Berpeluang Menguat, AMMN hingga INET Jadi Pilihan Teratas

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Rabu (7/10), setelah ditutup menguat sebesar 1,12 persen ke level 6,192 pada perdagangan Selasa (6/10).
Terkait hal itu, MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Rabu (7/10).
Yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET).
Dalam risetnya. MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y) pada label hitam.
Dengan area penguatan diperkirakan akan menguji area gap di 6,227-6,231, cermati area koreksi diperkirakan di rentang 5,850-5,911.
Meski demikian, pada label merah IHSG akan menguji area 6,342-6,430 sekaligus cluster MA20 dan MA60.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 6,091- 5,973 sedangkan resistance di level 6,297-6,376.
Berikut Analisisi untuk keempat rekomendasi saham oleh MNC Sekuritas:
Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy.
Saham AMMN sebelumnya menguat 6,89 persen ke level 4.500 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Penguatan saham AMMN juga mampu menembus MA60.
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