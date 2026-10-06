IHSG Diproyeksi Lanjut Menguat, Simak 4 Saham Rekomendasi 6 Oktober 2026

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa (6/10), setelah ditutup menguat sebesar 1,36 persen ke level 6,118 pada perdagangan Senin (5/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y), cermati area koreksi yang dapat diperkirakan di rentang 5,850-5,911.

Posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,949- 5,874, sedangkan resistance di level 6,187-6,297.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Selasa (6/10).

Baca Juga:OJK Optimistis IHSG Pulih Usai Tertekan Kombinasi Sentimen di 2026

Yakni PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA).

Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham ADRO sebelumnya menguat 3,60 persen ke level 2.590 dan masih didominasi oleh volume pembelian yang meningkat.

Selama ADRO masih mampu berada di atas level 2.470 sebagai stop loss, MNC Sekuritas memperkirakan posisi ADRO saat ini sedang berada pada bagian dari wave (b) dari wave [y].

Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 2.490-2.540, dengan target harga 2.610 hingga 2.650 dan stop loss di bawah 2.470.

Berikutnya, saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham INCO sebelumnya menguat 3,12 persen ke level 4.300 dan masih didominasi oleh volume pembelian.