PTBA Raih Tiga Penghargaan Pada Ajang TOP CSR Awards 2023

JawaPos.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sukses meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP CSR Awards 2023, yaitu TOP CSR Awards 2023 on #Star 5, TOP CSR Golden Throphy 2023, serta TOP Leader on CSR Commitment 2023, dikutip dari ANTARA.



"Kami merasa bangga dan berterima kasih. Apresiasi ini tentunya menjadi penyemangat kami untuk terus menjalankan praktek bisnis yang berkelanjutan agar dapat berkontribusi optimal bagi masyarakat," kata Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PTBA Suherman dalam keterangan tertulis di Palembang, belum lama ini.

PTBA mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat serta memberi manfaat bagi sekitar.



Sebagai wujud komitmen tersebut, sejumlah program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) telah dijalankan.

Di antaranya adalah Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Beasiswa Bidiksiba dan Ayo Sekolah, Rumpun Pangan Dengan Pemanfaatan Energi Terbarukan yang Ramah Lingkungan (Ruang Rural), Bamboo for Life, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menghidupkan pompa irigasi pertanian di berbagai lokasi, konservasi terumbu karang, hingga rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).



"Langkah-langkah ini sejalan dengan Noble Purpose (Tujuan Mulia) PTBA sebagai anggota Grup MIND ID, yakni menambang untuk membangun peradaban, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan yang lebih baik (We explore natural resources for civilization, prosperity, and brighter future)," ujarnya.

TOP CSR Awards telah digelar sejak 2017 oleh Majalah Top Business yang bekerja sama dengan sejumlah institusi seperti Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI), Asosiasi CSR Indonesia, Corebest (Lembaga Konsultan & Pelatihan CSR), Interdev (Lembaga Konsultan & Pelatihan CSR), LKN (Lembaga Kajian Nawacita), PAKEM (Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro), SDP (PT Sinergi Daya Prima/Konsultan GCG), SGL Management (Konsultan Manajemen dan Bisnis), Solusi Kinerja Bisnis (SKB), serta asosiasi wartawan CSR Indonesia.

Setiap tahun, ajang ini diikuti oleh ratusan perusahaan terkemuka. Penghargaan diberikan untuk perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial dan memiliki kepedulian tinggi terkait ekonomi masyarakat, sosial, dan lingkungan.