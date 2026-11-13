Babe Haikal: Halal untuk Semua

JawaPos.com - Pengembangan ekosistem halal harus dibangun melalui pendekatan yang inklusif, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan sertifikasi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi serta membuka peluang pengembangan usaha bagi semua kalangan.

“Halal akan diterima kalau inklusif. Karena itu, saya mengubah pendekatan sosialisasi menjadi Halal for All, halal untuk semua. Halal bukan hanya untuk satu kelompok," tegas Ahmad Haikal Hasan kepada media pada Jumat (13/11). Dengan konsep seperti itu manfaat dan peluang ekosistem halal dapat dirasakan oleh semua kalangan.

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Babe Haikal--begitu Ahmad Haikal Hasan disapa--menjelaskan, pendekatan Halal for All merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing dan pertumbuhan usaha bagi pelaku industri, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK).

Dia menyoroti besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengembangan ekosistem halal nasional. Maka dari itu, halal harus ditempatkan sebagai salah satu kekuatan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Apalagi halal value chain Indonesia telah mencapai Rp 6.400 triliun dan berkontribusi terhadap PDB. Ini menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.

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Lebih jauh dia berpendapat, potensi tersebut perlu terus dioptimalkan melalui penguatan layanan sertifikasi halal, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan industri halal, serta perluasan akses pasar produk halal Indonesia di tingkat nasional maupun global.