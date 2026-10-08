Logo JawaPos
HomeEkonomi Syariah
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.17 WIB

Wajib Halal untuk Pemenuhan Hak Publik

ILUSTRASI: LogoHalal. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

ILUSTRASI: LogoHalal. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan implementasi Wajib Halal mulai diterapkan pada Oktober 2026. Wajib Halal itu dinilai bagian dari pemenuhan hak publik.

Ketua Ombudsman RI Nuzron Joher mengatakan bahwa Wajib Halal merupakan bagian dari pemenuhan hak publik sekaligus bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Program BPJPH, program prioritas Presiden di bidang syariah dan halal. Itu komitmen dan konsisten dan wajib halal tetap (dilaksanakan) pada waktunya yang telah ditetapkan,” tegas Nuzron Joher dalam pertemuan dengan BPJPH di Jakarta, Rabu (7/10).

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menegaskan, Wajib Halal merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bagian dari pemenuhan hak publik.

“Wajib Halal Oktober, Ombudsman dukung itu. Karena halal adalah hak publik. Publik punya hak mendapatkan pelayanan halal. Mayoritas bangsa kita memerlukan itu. Karena itu kita dukung,” kata Maneger.

“Ombudsman akan hadir untuk mengawasi apakah hak publik di bidang halal ini sudah terpenuhi atau tidak, dengan standar maladministrasi,” lanjut yang juga Koordinator Bidang Keagamaan Ombudsman itu.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dan pengawasan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Penerapan Wajib Halal Oktober sangat didukung. Ini sekaligus menjadi spirit dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik kami,” ujar Babe Haikal--begitu Ahmad Haikal Hasan biasa disapa.

“Karena itu, kami sangat terbuka terhadap upaya perbaikan pelayanan,” katanya.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
FESyar Jadi Wadah Sinergi, BPJPH Dorong Ekosistem Halal Perkuat Ekonomi Daerah - Image
Ekonomi

FESyar Jadi Wadah Sinergi, BPJPH Dorong Ekosistem Halal Perkuat Ekonomi Daerah

Minggu, 27 September 2026 | 17.57 WIB

Ekspor Industri Halal Tembus USD 35,7 M, Menperin Dorong Indonesia Jadi Produsen Dunia - Image
Ekonomi

Ekspor Industri Halal Tembus USD 35,7 M, Menperin Dorong Indonesia Jadi Produsen Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 17.51 WIB

BPJPH Ungkap Halal Sudah Jadi Gaya Hidup Generasi Z - Image
Ekonomi

BPJPH Ungkap Halal Sudah Jadi Gaya Hidup Generasi Z

Jumat, 25 September 2026 | 02.57 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore