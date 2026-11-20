JawaPos.com - Investasi saham perusahaan Amerika Serikat (AS) kini tidak hanya bisa dilakukan melalui perusahaan sekuritas. Perkembangan teknologi blockchain memungkinkan investor mengakses aset yang merepresentasikan saham perusahaan global seperti Nvidia, Apple, Tesla, hingga Amazon melalui instrumen bernama 'tokenized stocks'.

Meski terlihat lebih praktis, membeli saham dalam bentuk token digital tidak sama persis dengan memiliki saham secara langsung. Ada sejumlah aspek yang perlu diperiksa, mulai dari legalitas penerbit, mekanisme kepemilikan aset dasar, likuiditas, hingga risiko nilai tukar.

Bagi investor yang tertarik mencoba instrumen ini, memahami cara kerja tokenized stocks menjadi langkah awal sebelum mengalokasikan dana. Berikut tujuh hal yang perlu diperhatikan.

1. Pahami Apa Itu Tokenized Stocks

Tokenized stocks merupakan representasi digital dari saham perusahaan yang menggunakan teknologi blockchain. Instrumen ini memungkinkan investor mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga saham tertentu melalui platform perdagangan aset digital.

Misalnya, token yang merepresentasikan saham Nvidia dirancang untuk mengikuti pergerakan harga saham perusahaan teknologi tersebut.

Namun, investor perlu memahami bahwa membeli tokenized stocks tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.

Hak suara dalam rapat pemegang saham, pembagian dividen, dan perlindungan hukum dapat berbeda bergantung pada struktur produk yang diterbitkan.

Karena itu, jangan hanya melihat nama perusahaan yang menjadi aset acuan. Pelajari juga mekanisme tokenisasi dan hak yang benar-benar diperoleh pembeli.

2. Periksa Legalitas Penerbit dan Mekanisme Aset Dasar

Sebelum membeli, cari tahu siapa pihak yang menerbitkan token dan bagaimana aset tersebut didukung.

Salah satu hal penting adalah memastikan apakah token benar-benar didukung saham yang disimpan oleh kustodian atau menggunakan mekanisme representasi lainnya.

Investor juga perlu memeriksa informasi mengenai kustodian, ketentuan penebusan token, serta pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada penerbit atau penyimpanan aset.

Jangan menganggap sebuah token otomatis memiliki tingkat perlindungan yang sama dengan saham yang dibeli melalui perusahaan sekuritas hanya karena menggunakan nama perusahaan publik.

3. Perhatikan Likuiditas dan Selisih Harga Jual-Beli

Likuiditas menjadi faktor penting ketika berinvestasi pada aset digital yang merepresentasikan saham.

Aset dengan volume perdagangan rendah berpotensi memiliki selisih harga jual dan beli atau 'spread' yang lebih lebar. Kondisi ini dapat membuat investor harus mengeluarkan biaya lebih besar ketika membeli atau menerima harga lebih rendah ketika menjual.

Sebelum bertransaksi, periksa volume perdagangan, kedalaman pasar, dan perbedaan harga penawaran beli serta jual.

Jangan hanya terpaku pada popularitas perusahaan yang sahamnya direpresentasikan. Saham perusahaan besar sekalipun belum tentu membuat token yang mewakilinya memiliki likuiditas tinggi.

4. Pahami Perbedaan Jam Perdagangan Saham dan Kripto

Pasar kripto umumnya beroperasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan. Sebaliknya, bursa saham AS memiliki jadwal perdagangan tertentu.

Perbedaan tersebut perlu diperhatikan karena harga tokenized stocks dapat mengalami perubahan ketika bursa saham yang menjadi acuannya sedang tutup.

Investor juga perlu memahami bagaimana platform menentukan harga ketika pasar saham konvensional tidak beroperasi.

Kondisi ini penting terutama ketika terjadi pengumuman ekonomi, laporan keuangan perusahaan, atau peristiwa geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga saham.

5. Hitung Risiko Nilai Tukar Dolar dan Rupiah

Saham perusahaan AS pada dasarnya diperdagangkan menggunakan dolar AS. Karena itu, perubahan nilai tukar dapat memengaruhi nilai investasi ketika dikonversikan ke Rupiah.

Sebagai contoh, harga saham dalam dolar AS bisa saja tidak berubah. Namun, nilai investasi dalam Rupiah tetap dapat mengalami perubahan akibat penguatan atau pelemahan dolar.

Investor yang menggunakan platform dengan fasilitas transaksi Rupiah tetap perlu memahami risiko tersebut.

Dengan memperhitungkan faktor nilai tukar sejak awal, investor dapat memiliki gambaran lebih realistis mengenai potensi keuntungan maupun kerugian.

6. Jangan Sembarangan Menggunakan Leverage

Sebagian platform aset kripto menyediakan perdagangan derivatif tokenized stocks dengan fasilitas leverage.

Leverage memungkinkan trader membuka posisi dengan nilai transaksi lebih besar dibandingkan modal yang dijadikan jaminan. Namun, fasilitas ini juga memperbesar potensi kerugian.

Misalnya, penggunaan leverage 10 kali membuat perubahan harga aset sebesar 1 persen dapat berdampak sekitar 10 persen terhadap nilai posisi sebelum memperhitungkan biaya dan mekanisme margin.

Jika harga bergerak berlawanan dengan prediksi, trader bisa kehilangan sebagian besar modal yang digunakan sebagai jaminan. Bahkan, posisi dapat terkena likuidasi.

Karena itu, investor pemula sebaiknya memahami terlebih dahulu perbedaan perdagangan spot dan derivatif. Jangan menggunakan leverage hanya karena ingin mengejar keuntungan lebih besar dalam waktu singkat.

7. Sesuaikan Investasi dengan Profil Risiko

Terakhir, tentukan tujuan investasi sebelum membeli tokenized stocks.

Apakah instrumen tersebut digunakan untuk diversifikasi portofolio, mendapatkan eksposur terhadap perusahaan teknologi global, atau sekadar melakukan perdagangan jangka pendek?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu menentukan strategi, alokasi modal, dan toleransi terhadap risiko.

Investor juga sebaiknya tidak menempatkan seluruh dana pada satu aset atau satu sektor. Diversifikasi tetap diperlukan untuk mengurangi dampak ketika salah satu aset mengalami penurunan harga.

Selain itu, gunakan dana yang memang dialokasikan untuk investasi dan hindari mengambil keputusan berdasarkan tren atau rekomendasi yang belum diverifikasi.

Minat terhadap Aset Tertokenisasi Mulai Meningkat

Kehadiran tokenized stocks menjadi bagian dari perkembangan tokenisasi aset keuangan yang semakin meluas. Tidak hanya saham perusahaan individual, instrumen ETF yang merepresentasikan indeks pasar saham juga mulai tersedia dalam bentuk token digital.

Data internal Pintu menunjukkan, jumlah pembeli seluruh aset tertokenisasi di platform tersebut meningkat hampir tiga kali lipat pada Oktober 2026 dibandingkan Januari 2026.

Secara khusus, jumlah pembeli ETF AS tertokenisasi tumbuh 27 persen pada Oktober 2026 dibandingkan September 2026. Produk SPYX yang merepresentasikan indeks S&P 500 mencatat pertumbuhan jumlah pembeli 32 persen, sedangkan QQQX yang merepresentasikan Nasdaq-100 tumbuh 34 persen.

Sementara itu, volume perdagangan spot tokenized stocks AS pada kuartal III-2026 meningkat 29 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Presiden Direktur Pintu Andy Putra mengatakan, perkembangan tersebut mendorong platform menyediakan lebih banyak pilihan instrumen yang merepresentasikan aset keuangan global.

“Pengguna Pintu telah memiliki akses untuk membeli tokenized stocks melalui pasar spot. Kini, melalui Pintu Futures, pengguna memiliki opsi tambahan untuk memperdagangkan aset tersebut melalui instrumen derivatif. Dengan demikian, pengguna memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang di berbagai kondisi pasar,” ujar Andy di Jakarta, Kamis (19/11).

Pintu juga menghadirkan sembilan kontrak perpetual yang merepresentasikan saham Alphabet, Meta, SpaceX, Circle, Strategy, Nvidia, Tesla, Apple, dan Amazon. Kontrak tersebut memungkinkan pengguna mengambil posisi long maupun short dengan leverage hingga 25 kali.

Andy mengatakan, pertumbuhan jumlah trader Pintu Futures mencapai 80 persen pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Saat ini, Pintu menyediakan lebih dari 170 aset tertokenisasi, termasuk saham dan ETF dari pasar AS serta sejumlah negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Platform tersebut menargetkan penambahan jumlah aset menjadi lebih dari 200 hingga akhir 2026.

Meski pilihan instrumen semakin beragam, Andy mengingatkan bahwa perdagangan derivatif dengan leverage memiliki risiko tinggi dan volatilitas yang signifikan.