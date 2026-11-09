Promo 11.11 2026 Dorong Pertumbuhan Perdagangan Digital

JawaPos.com – Pertumbuhan ekonomi digital turut mendorong peningkatan aktivitas perdagangan online di Indonesia. Hal ini tercermin dari data transaksi di platform Tokopedia dan TikTok Shop yang masing-masing tumbuh hingga 9 kali lipat dan 4 kali lipat selama Promo Guncang 10.10 2026.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya aktivitas perdagangan digital sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar.

Melihat tren tersebut, Promo 11.11 2026 kembali dihadirkan. Program ini ditujukan untuk membantu penjual lokal menjangkau lebih banyak konsumen dan mengembangkan bisnis.

Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto mengatakan, aktivitas belanja online memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.

"Aktivitas belanja online menggerakkan perekonomian dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal," kata Vonny, di Jakarta, Senin (9/11).

Perkembangan perdagangan digital juga terlihat dari perubahan perilaku konsumen yang semakin memanfaatkan konten digital sebelum melakukan pembelian.

Pada Harbolnas 2025, dengan total transaksi mencapai Rp36,4 triliun, Kementerian Perdagangan mencatat 54 persen konsumen berbelanja melalui tautan affiliate creator. Sementara itu, 80 persen konsumen memanfaatkan fitur siaran langsung atau LIVE.

Tren tersebut turut memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk melalui video pendek dan siaran langsung. Dalam kampanye Pahlawan #BeliLokal kuartal III 2026, transaksi penjual berskala mikro meningkat 60 persen secara tahunan.

Transaksi melalui fitur LIVE tumbuh 95 persen, sedangkan transaksi melalui video pendek meningkat 130 persen.

Selain memperluas pasar UMKM, perdagangan digital juga membuka peluang pertumbuhan transaksi di luar Pulau Jawa. Pada kuartal III 2026, Sumatera Utara, Lampung, dan Bali mencatat pertumbuhan transaksi tertinggi untuk kategori Kecantikan dan Perawatan Diri serta Fesyen.

Di sisi lain, peran affiliate creator juga semakin terlihat dalam mendorong transaksi produk dari penjual berstatus Mall. Transaksi penjual Mall melalui affiliate creator meningkat 40 persen pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kategori dengan transaksi tertinggi meliputi Kecantikan dan Perawatan Diri, Telepon Genggam, serta Ibu dan Anak.

Pada kategori fesyen, transaksi yang dihasilkan melalui affiliate creator tumbuh 65 persen. Salah satu merek yang merasakan dampaknya adalah ecinos, yang mencatat peningkatan transaksi sebesar 30 persen melalui kolaborasi dengan kreator.

Head of Ecommerce & Growth ecinos Adriyan menjelaskan, konten digital membantu konsumen memahami detail produk sebelum membeli.