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Penulis: Bayu Putra
Jumat, 6 November 2026 | 00.09 WIB

5 Tips Liburan Hemat Anti Boncos, Salah Satunya Pakai Poin dan Promo Tiket Pesawat

Ilustrasi liburan hemat (Freepik) - Image

Ilustrasi liburan hemat (Freepik)

JawaPos.com - Merencanakan liburan ke destinasi Impian tidak harus selalu menguras tabungan.

Dengan beberapa strategi yang tepat, perjalanan ke destinasi impian tetap bisa dilakukan tanpa membuat kondisi keuangan berantakan setelah pulang liburan.

Salah satu kunci liburan hemat adalah mengatur anggaran sejak awal, cermat memilih waktu perjalanan, hingga memanfaatkan berbagai program loyalitas dan promo perjalanan.

Berikut lima tips yang bisa diterapkan agar liburan tetap menyenangkan tanpa bikin kantong jebol.

1. Tentukan Anggaran Sejak Awal

Sebelum menentukan destinasi liburan, buat perencanaan anggaran secara menyeluruh. Pisahkan biaya transportasi, akomodasi, makan, tiket wisata, hingga dana darurat.

Dengan memiliki batas pengeluaran, wisatawan dapat menentukan prioritas dan menghindari pembelian yang tidak diperlukan.

Sisihkan juga dana cadangan untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga selama perjalanan.

2. Pesan Tiket dan Akomodasi Lebih Awal

Harga tiket pesawat dan penginapan dapat berubah mengikuti periode perjalanan serta tingkat permintaan.

Karena itu, memesan lebih awal dapat memberikan lebih banyak pilihan jadwal dan akomodasi sesuai anggaran.

Hindari memesan terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan, terutama saat musim liburan atau periode ramai.

Editor: Bayu Putra
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