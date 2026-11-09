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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 10 November 2026 | 05.25 WIB

Promo 11.11 2026 Dorong Pertumbuhan Perdagangan Digital

Konferensi pers TikTok 11.11 di Jakarta. (Istimewa) - Image

Konferensi pers TikTok 11.11 di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com – Pertumbuhan ekonomi digital turut mendorong peningkatan aktivitas perdagangan online di Indonesia. Hal ini tercermin dari data transaksi di platform Tokopedia dan TikTok Shop yang masing-masing tumbuh hingga 9 kali lipat dan 4 kali lipat selama Promo Guncang 10.10 2026.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator berkembangnya aktivitas perdagangan digital sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar.

Melihat tren tersebut, Promo 11.11 2026 kembali dihadirkan. Program ini ditujukan untuk membantu penjual lokal menjangkau lebih banyak konsumen dan mengembangkan bisnis.

Senior Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Vonny Ernita Susamto mengatakan, aktivitas belanja online memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal.

"Aktivitas belanja online menggerakkan perekonomian dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal," kata Vonny, di Jakarta, Senin (9/11).

Perkembangan perdagangan digital juga terlihat dari perubahan perilaku konsumen yang semakin memanfaatkan konten digital sebelum melakukan pembelian.

Pada Harbolnas 2025, dengan total transaksi mencapai Rp36,4 triliun, Kementerian Perdagangan mencatat 54 persen konsumen berbelanja melalui tautan affiliate creator. Sementara itu, 80 persen konsumen memanfaatkan fitur siaran langsung atau LIVE.

Tren tersebut turut memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk melalui video pendek dan siaran langsung. Dalam kampanye Pahlawan #BeliLokal kuartal III 2026, transaksi penjual berskala mikro meningkat 60 persen secara tahunan.

Transaksi melalui fitur LIVE tumbuh 95 persen, sedangkan transaksi melalui video pendek meningkat 130 persen.

Editor: Estu Suryowati
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