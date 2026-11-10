BEI Kembangkan Pasar Derivatif, Ini Manfaat dan Risiko Single Stock Futures

JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mengembangkan pasar derivatif melalui produk Single Stock Futures (SSF) sebagai lternatif bagi investor untuk mengambil posisi berdasarkan proyeksi pergerakan harga saham.

Sebagaimana diketahui, SSF merupakan produk derivatif berupa kontrak berjangka dengan saham tertentu sebagai aset acuan (underlying).

Melalui instrumen ini, investor dapat mengambil posisi long untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau posisi short untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan pengembangan pasar derivatif perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman investor mengenai manfaat, mekanisme perdagangan, hingga risiko produk tersebut.

“Melalui SSF Reward Program 2026, kami ingin memperluas pemahaman investor terhadap SSF sebagai salah satu instrumen untuk melengkapi strategi investasi dan pengelolaan risiko,” ujar Iding dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).

Selain itu menurut Iding, partisipasi dalam program ini perlu disertai pemahaman produk dan disiplin bertransaksi sesuai tujuan serta kemampuan menanggung risiko masing-masing investor.

Iding mengatakan, SSF juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai (hedging) untuk melengkapi strategi pengelolaan portofolio. Namun, investor perlu memahami karakteristik risiko SSF yang berbeda dengan transaksi saham reguler.

Dalam perdagangan SSF, investor menggunakan margin sebagai jaminan transaksi. Instrumen ini juga memiliki karakteristik leverage sehingga perubahan harga saham dapat berdampak lebih besar terhadap dana yang ditempatkan.

Untuk memperluas pengenalan produk tersebut, BEI menggelar SSF Reward Program 2026 pada 2 November hingga 30 Desember 2026.

Program ini melibatkan dua Anggota Bursa Derivatif, yakni PT Binaartha Sekuritas dan PT Phintraco Sekuritas.

Adapun, Investor yang telah memiliki rekening derivatif pada kedua perusahaan tersebut secara otomatis menjadi peserta sesuai ketentuan program. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi investor yang membuka rekening derivatif selama periode program.

Peringkat peserta ditentukan berdasarkan akumulasi volume transaksi beli dan jual SSF selama periode program. Investor harus mencatatkan volume transaksi minimal 500 kontrak untuk memenuhi syarat sebagai calon pemenang.

Namun, pencapaian batas minimum tersebut tidak otomatis menjamin kemenangan karena penentuan pemenang tetap didasarkan pada peringkat volume transaksi dan pemenuhan ketentuan program.

Selain itu, investor dengan akumulasi transaksi minimal 100 kontrak berkesempatan mengikuti undian (lucky draw) untuk memperebutkan hadiah bagi 20 pemenang.

BEI menetapkan volume transaksi investor pada masing-masing Anggota Bursa Derivatif secara terpisah. Artinya, transaksi melalui Anggota Bursa Derivatif berbeda tidak dapat digabungkan untuk memenuhi batas minimum program.

Pemenang akan ditentukan setelah periode program berakhir dan diumumkan pada Januari 2027 melalui media sosial resmi BEI.