Pengiriman PC Global Anjlok 20,1 Persen, Lenovo Masih Pimpin Pasar

Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3. (Istimewa).
JawaPos.com - Pasar komputer personal (PC) global mengalami tekanan pada kuartal III 2026. Berdasarkan data terbaru International Data Corporation (IDC), pengiriman PC di seluruh dunia tercatat sebanyak 62,7 juta unit pada periode Juli hingga September 2026. Angka tersebut turun 20,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Seperti dilansir dari GSM Arena, penurunan ini menjadi yang kedua secara berturut-turut setelah pengiriman PC pada kuartal II 2026 merosot 3,8 persen secara tahunan. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, volume pengiriman pada kuartal III juga menyusut 9,1 persen.
Meski demikian, data pengiriman tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi penjualan kepada konsumen. IDC menjelaskan, sejumlah pengecer telah memperbesar persediaan pada paruh pertama tahun ini untuk mengantisipasi kenaikan harga. Stok yang masuk pada periode tersebut tercatat sebagai pengiriman, sehingga kebutuhan mendatangkan barang baru pada kuartal III menjadi lebih rendah.
Direktur Riset IDC untuk perangkat konsumen, Jitesh Ubrani, mengatakan para distributor kini lebih berhati-hati dalam mengelola persediaan di tengah tingginya harga perangkat dan melemahnya permintaan pasar.
"Pihak penyalur kini khawatir menanggung terlalu banyak persediaan di tengah pasar di mana harga tinggi menekan permintaan," ujar Ubrani.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong sejumlah pelaku industri menawarkan promosi untuk menarik pembeli. Namun, IDC memperkirakan harga PC masih akan bertahan tinggi di tengah tekanan yang dihadapi industri.
Ubrani juga memperingatkan bahwa pelemahan kondisi makroekonomi dapat memperburuk prospek pasar dalam beberapa kuartal mendatang sebelum akhirnya kembali membaik.
Di tengah pelemahan pengiriman PC global, Lenovo masih mempertahankan posisi teratas pada kuartal III 2026. Perusahaan tersebut mengirimkan 14,9 juta unit dengan pangsa pasar mencapai 23,8 persen.
HP menempati posisi kedua dengan pengiriman 10,3 juta unit dan pangsa pasar 16,5 persen. Berikutnya, Dell berada di urutan ketiga dengan 7,6 juta unit dan pangsa pasar 12,1 persen.
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