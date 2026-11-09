Helikopter Water Bombing Jatuh Lagi, BNPB Evaluasi Operasi Udara Karhutla

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan evaluasi keselamatan operasi udara secara menyeluruh pada upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Itu setelah helikopter Super Puma H-255 bernomor registrasi VH-HGM yang disewa untuk penanganan karhutla jatuh di wilayah Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Minggu (8/11).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan mengungkapkan, helikopter itu jatuh saat melaksanakan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Untuk itu, BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang untuk mengungkap penyebabnya.

”(Investigasi) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat,” kata dia dikutip dari keterangan resmi pada Senin (9/11).

Berton memastikan, instansinya juga menindaklanjuti kecelakaan helikopter tersebut dengan melakukan evaluasi keselamatan operasi udara secara menyeluruh.

Mulai dari kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air untuk water bombing, kelaikan awak pesawat, serta kondisi cuaca dan karakteristik lokasi.

”BNPB memastikan penanganan karhutla tetap berlanjut meski terjadi insiden tersebut. Operasi darat akan diperkuat, sementara penugasan armada udara akan dievaluasi secara ketat,” jelasnya.

Dalam kecelakaan tersebut, dua orang kru helikopter ditemukan selamat. Sementara satu kru lainnya meninggal dunia.

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