Air Keruh dan Ombak Besar Hambat Evakuasi Helikopter Mi-17V5 di Kalteng

Helikopter Mi 17V5 milik Puspenerbad TNI AD mengalami kecelakaan di Kalteng pada Rabu (4/11). Helikopter tersebut berada di Kalteng dalam operasi pemadaman karhutla. (TNI AD)
JawaPos.com - Proses evakuasi Helikopter Mi-17V5 yang jatuh di perairan Kalimantan Tengah saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menghadapi sejumlah hambatan.
Kondisi perairan yang keruh dan dipenuhi lumpur menyebabkan jarak pandang penyelam sangat terbatas. Selain itu, gelombang tinggi turut menyulitkan upaya evakuasi.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, buruknya visibilitas di bawah air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi tim penyelam.
Dalam upaya penyelaman sebelumnya, kondisi air yang keruh membuat badan helikopter tidak dapat terlihat sehingga penyelam hanya bisa mengandalkan sentuhan untuk mengetahui posisinya.
“Pertama memang visibility bagi para penyelam sangat terbatas, airnya sangat kotor, sangat keruh, lumpur, berlumpur. Sehingga kemarin juga dicoba dimasukin sama sekali tidak bisa dilihat. Jadi hanya bisa meraba badan helikopter tersebut,” kata Raja Juli di Bandara Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, Jumat (6/11).
Menurut dia, selain persoalan visibilitas, kondisi gelombang laut di lokasi jatuhnya helikopter juga menjadi tantangan tersendiri.
Besarnya ombak membuat proses penyelaman dan evakuasi membutuhkan perhatian serta perhitungan ekstra demi keselamatan personel. “Yang kedua ombak, ombak sangat besar sekali,” ucapnya.
Kendati menghadapi berbagai kendala, tim penyelam telah mendapatkan pembekalan mengenai struktur dan bagian-bagian Helikopter Mi-17V5.
Informasi tersebut disiapkan agar proses pencarian dan evakuasi dapat dilakukan lebih terarah meskipun kondisi bawah air tidak memungkinkan penyelam melihat secara langsung.
Raja Juli menyampaikan, tim telah memiliki dokumentasi berupa gambar dan video helikopter.
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