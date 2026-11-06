Korban Terakhir Kecelakaan Helikopter di Kalteng Berhasil Dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan

JawaPos.com - Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan Helikopter Mi 17V5 di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi 3 orang. Korban terakhir atas nama Sertu Anumerta Heri berhasil dievakuasi pada Jumat (6/11).

Berdasar keterangan resmi TNI AD, operasi SAR prajurit Angkatan Darat tersebut dilakukan oleh Tim SAR Gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat setempat.

Proses evakuasi tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan. Dalam evakuasi tersebut, Tim SAR Gabungan lebih dulu membalikan badan helikopter yang sudah jatuh di wilayah perairan itu.

”Proses tersebut dilakukan menggunakan bantuan kapal tugboat yang menarik badan helikopter, sehingga tim penyelam dapat menjangkau dan mengevakuasi korban dari dalam badan pesawat,” bunyi keterangan resmi TNI AD.

Meski proses evakuasi berlangsung di tengah tantangan seperti arus perairan yang kuat, kondisi air keruh dan berlumpur, pencahayaan minim, serta tumpahan minyak di sekitar lokasi kejadian, namun Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi korban.

”Berkat koordinasi dan kerja sama seluruh unsur yang ada, proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik,” lanjut TNI AD.

Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa menggunakan kapal menuju Pelabuhan Segintung. Dari pelabuhan itu, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kuala Pembuang. Dengan evakuasi jenazah Sertu (anumerta) Heri, operasi SAR kecelakaan helikopter tersebut selesai dilakukan.

Selain Sertu Heri, dua korban meninggal dunia lainnya adalah Letkol CPN Anumerta Dudi dan Kapten CPN Anumerta Hafiz. Sementara korban selamat terdiri atas Kapten CPN Anumerta Febri, Letda CPN Fercis, Pratu Gilang, Serka Kadiya, dan Kapten CPN Suganda.