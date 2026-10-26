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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 26 Oktober 2026 | 20.01 WIB

Langit di Balangan Kalsel Biru Lagi Usai Hujan, Kualitas Udara Tabalong Masih Hitam

Kabupaten Tabalong tertutup asap karhutla pada Sabtu (24/10/2026). (Istimewa) - Image

Kabupaten Tabalong tertutup asap karhutla pada Sabtu (24/10/2026). (Istimewa)

JawaPos.com - Langit di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kembali biru usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Minggu (25/10) sore.

Sementara, kabupaten tetangganya, Tabalong, masih belum pulih dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang membuat kualitas udaranya masih hitam alias sangat buruk.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menyatakan bahwa hujan di Balangan merupakan hasil modifikasi cuaca untuk memadamkan karhutla. 

"Ini merupakan hujan buatan hasil operasi modifikasi cuaca," ujar Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi, sebagaimana dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Senin (26/10).

Sementara itu, berdasarkan Peringatan Dini Cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas I Syamsudin Noor Banjarmasin, wilayah Kabupaten Balangan diprediksi masih akan diguyur hujan pada Senin, 26 Oktober 2026.

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada rentang waktu siang hingga sore hari. 

Sementara untuk esok hari, Selasa (27/10), potensi hujan berintensitas serupa diprakirakan akan bergeser turun pada waktu malam hingga dini hari untuk wilayah Balangan dan Tabalong.

Meski secara kasat mata kondisi langit Balangan tampak cerah, dampak sisa polusi udara di kawasan sekitar masih harus diwaspadai.

Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Mabuun, Kabupaten Tabalong pada Senin (26/10) pukul 09.00 WITA, kadar polutan PM2.5 masih tercatat di angka 368. 

Parameter kualitas udara ini masih masuk dalam kategori hitam atau Berbahaya.

Editor: Bayu Putra
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