Resmikan Kantor DPW PKB Kalsel, Gus Muhaimin Iskandar Minta Kantor Jadi Pusat Pengabdian

‎JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta kantor partai tak sekadar jadi gedung megah untuk urusan administrasi. Dia mendorong kantor partai digunakan untuk pengabdian.‎

‎Pesan tersebut disampaikan Muhaimin saat meresmikan kantor DPW PKB Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru, Sabtu (24/10).

Dia menegaskan, keberadaan kantor partai harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya aktivitas internal organisasi.

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‎“Kantor ini nggak ada gunanya kalau tidak digunakan untuk menanggung beban masyarakat. Jadi, saya harap kantor ini menjadi pusat pelayanan dan pengabdian untuk mengurangi beban masyarakat,” tegas Muhaimin.

‎‎Menurut dia, kantor partai harus menjadi tempat warga menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi.

Karena itu, jajaran PKB diminta menerjemahkan semangat pengabdian melalui kerja nyata dan gotong royong.

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‎Peresmian kantor tersebut juga diwarnai penyaluran bantuan bagi warga Kalimantan Selatan yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekeringan.

Da pun mengapresiasi kader-kader PKB Kalsel yang bergotong royong bersama relawan membantu penanganan bencana.‎