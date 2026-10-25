Resmikan Kantor DPW PKB Kalsel, Gus Muhaimin Iskandar Minta Kantor Jadi Pusat Pengabdian

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar resmikan kantor DPW PKB Kalsel. (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta kantor partai tak sekadar jadi gedung megah untuk urusan administrasi. Dia mendorong kantor partai digunakan untuk pengabdian.
Pesan tersebut disampaikan Muhaimin saat meresmikan kantor DPW PKB Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru, Sabtu (24/10).
Dia menegaskan, keberadaan kantor partai harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya aktivitas internal organisasi.
“Kantor ini nggak ada gunanya kalau tidak digunakan untuk menanggung beban masyarakat. Jadi, saya harap kantor ini menjadi pusat pelayanan dan pengabdian untuk mengurangi beban masyarakat,” tegas Muhaimin.
Menurut dia, kantor partai harus menjadi tempat warga menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi.
Karena itu, jajaran PKB diminta menerjemahkan semangat pengabdian melalui kerja nyata dan gotong royong.
Peresmian kantor tersebut juga diwarnai penyaluran bantuan bagi warga Kalimantan Selatan yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kekeringan.
Da pun mengapresiasi kader-kader PKB Kalsel yang bergotong royong bersama relawan membantu penanganan bencana.
Dalam kegiatan itu, Muhaimin bersama Ketua DPW PKB Kalsel Cucun Ahmad Syamsurijal menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako Turut disalurkan pula air bersih bagi masyarakat terdampak.
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Jawa Pos
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