Polda Jatim Tetapkan Satu Tersangka dari 11 Orang yang Diamankan Jelang Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran

JawaPos.com - Polda Jawa Timur menetapkan satu orang sebagai tersangka dari 11 orang yang diamankan menjelang aksi demonstrasi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kamis (22/10/2026).

Tersangka tersebut merupakan seorang mahasiswa yang diduga membawa dan menguasai alat pemukul jenis knuckle atau buku jari besi.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang tersebut selama 1 x 24 jam.

“Satu orang sudah kami nyatakan cukup bukti berdasarkan pemeriksaan. Nanti inisialnya akan disampaikan. Satu orang yang membawa benda itu,” kata Roy, Jumat (23/10/2026).

Dia menjelaskan, dari total 11 orang yang diamankan, tiga orang mahasiswa dipulangkan karena penyidik belum menemukan indikasi maupun bukti kuat adanya tindak pidana.

Sementara itu, tujuh orang lainnya diketahui bukan mahasiswa. Ketujuh orang tersebut masih menjalani pendalaman terkait dugaan keterlibatan mereka dalam rencana aksi demonstrasi.

Roy menyebut, penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan status hukum terhadap tujuh orang tersebut dalam pemeriksaan awal.

Karena keterbatasan waktu pemeriksaan, mereka diwajibkan melapor, sedangkan pendalaman terhadap barang bukti yang telah diamankan masih terus dilakukan.

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“Yang tujuh orang ini adalah nonmahasiswa. Mungkin ikut-ikutan atau bagaimana, ini masih kami dalami. Pada saat ini, karena keterbatasan satu kali 24 jam, kami belum menemukan bukti yang cukup. Namun, bukan berarti prosesnya berhenti. Mereka wajib lapor karena kami masih berproses,” jelasnya.