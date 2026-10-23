2 Tahun Prabowo, MBG hingga Hilirisasi Dianggap Berhasil Buka Lapangan Kerja Baru di Jateng

Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Ngawen, Blora. (istimewa)

JawaPos.com - Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dianggap mulai memberikan dampak kepada penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Program yang dimaksud seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi hingga penguatan ekonomi desa.

Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono mengatakan, program-program tersebut menjalankan roda perekonomian di daerah. Secara langsung juga berdampak kepada perluasan lapangan kerja.

Sebab, program di atas melibatkan banyak UMKM, petani, dan masyarakat langsung. Keberhasilan ini terbukti dari kenaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Sementara itu, ekonomi Jawa Tengah tumbuh lebih tinggi, yakni 5,80 persen.

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Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bahkan mencapai 5,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.

“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” kata Yusuf dalam diskusi publik di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/10).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut turut ditopang aktivitas badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Salah satu proyek hilirisasi yang telah berjalan yakni dilakukan Pertamina berupa pembangunan kilang bensin di Cilacap yang dimulai pada April 2026.

Pengembangan industri dan hilirisasi dinilai dapat memperluas aktivitas ekonomi, menciptakan kebutuhan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.

Program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Sebab, pelaksanaannya melibatkan banyak pihak.

Yusuf menilai, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan kebutuhan tenaga kerja di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” jelasnya.

Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 164.000 orang.

Keterlibatan petani sebagai pemasok bahan pangan juga dinilai dapat memperkuat hubungan antara program pemerintah dan perekonomian desa. Dengan demikian, manfaat ekonomi berpotensi menjangkau lebih banyak pelaku usaha di luar sektor formal.