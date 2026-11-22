JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin mengambil beberapa keputusan terburu-buru. Namun, hal ini tidak disarankan untuk dilakukan.

Disarankan agar aquarius menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun saat merasa marah atau frustrasi. Sebaliknya, fokuslah pada pengambilan keputusan yang lebih bijak untuk manfaat jangka panjang.

Sifat emosional zodiak pisces meningkat hari ini. Pisces dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka membantu.

Hari ini adalah hari untuk mewujudkan hal itu dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang terkasih. Pisces juga akan bertemu orang baru, bersosialisasi, dan sekadar bersantai untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 22 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu merencanakan sesuatu yang istimewa saat akan bertemu dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena aquarius akan dipercayakan dengan tugas penting di tempat kerja.

Sementara itu, rencanakan kegiatan rekreasi untuk mendapatkan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Aquarius mungkin baru saja mengalami perpisahan jarak, dan merindukan untuk bersatu kembali dengan pasangan.

Aquarius mungkin melihat beberapa perkembangan di bidang ini, meskipun aquarius tidak dapat bertemu langsung dengannya hari ini. Tetapi, aquarius harus memperhatikan beberapa tanda bahwa pertemuan akan segera terjadi dan merencanakan sesuatu yang istimewa.

Karir Aquarius

Kemungkinan, aquarius dipercayakan dengan tanggung jawab penting di tempat kerja hari ini. Namun, untuk menjadi pemenang, aquarius harus mampu memotivasi dan membimbing orang lain.

Aquarius akan sangat diuntungkan dengan memanfaatkan sepenuhnya keterampilan komunikasi untuk memotivasi orang lain. Keberhasilan akan memungkinkan aquarius mencapai target yang telah ditetapkan serta meningkatkan prospek karir.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus mengendalikan emosi agar tidak melukai hati pasangan. Terkait karir, manfaatkan masa-masa sulit untuk berinovasi dan mengubah masalah menjadi peluang.

Sementara itu, pisces perlu belajar bagaimana cara mengekspresikan diri dengan lebih baik. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces perlu sedikit mengendalikan emosi dan tidak membiarkannya menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiranmu.

Tetapi, lakukan dengan tenang dan rasional agar perasaanmu dapat dipahami, tanpa terpengaruh oleh cara yang emosional. Hindari pertengkaran pada hari ini.

Karir Pisces

Saat ini, masa-masa sulit di bidang profesional akan memberi pisces kesempatan untuk menggunakan inovasi dan kreativitas guna mengubah masalah menjadi peluang.