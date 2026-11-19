JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin ingin merenung untuk lebih memahami diri sendiri. Terlalu banyak bekerja mungkin menyebabkan aquarius merasa lelah.

Berhentilah sejenak dan pertimbangkan hal-hal yang memberi kebahagiaan. Hari ini, berjalan-jalanlah atau bacalah buku untuk menenangkan pikiranmu sejenak.

Inspirasi harus menjadi kata kunci bagi zodiak pisces hari ini. Hari ini, pisces akan menemukan tujuan hidup yang baru. Beberapa orang mungkin merasakan tekad dan antusiasme yang luar biasa.

Sebelum melakukan sesuatu yang besar, pastikan untuk mempertimbangkan semua kemungkinan. Pisces harus tetap memiliki pendekatan yang praktis dalam hidup agar segala sesuatunya berjalan lancar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 19 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu untuk bersama. Terkait karir, pertimbangkan semua pilihan dengan cermat dan nilai pro serta kontranya.

Sementara itu, manfaatkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga sepenuhnya. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa kesepian dan gelisah karena pasangan sedang sibuk. Lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas dan ingatkan diri sendiri bahwa semua orang memiliki kesibukan tersendiri.

Bersikaplah penuh kasih sayang dan cobalah untuk tidak membuat pasangan merasa bersalah karena harus meluangkan waktu bersama aquarius.

Karir Aquarius

Aquarius mungkin bertanya-tanya apakah harus bermain aman atau benar-benar berani mengambil risiko. Aquarius memiliki berbagai pilihan, dimana beberapa diantaranya tampak aman dan lainnya lebih berisiko.

Pertimbangkan semua pilihanmu dengan cermat dan nilai pro dan kontranya dengan teliti. Cobalah mengambil kesempatan besar dalam berkarir.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Berbahagialah karena permintaan maaf zodiak pisces akan diterima oleh pasangan dan masalah akan mereda. Terkait karir, jelajahi semua pilihan karir yang ada karena akan membawa pisces menuju jalur yang sangat menarik.

Sementara itu, keluar dan hirup udara segar untuk menikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Cinta Pisces

Kemungkinan besar, ada pertengkaran yang kurang menyenangkan dalam hubungan pisces. Tetapi hari ini, masalah dan ketegangan tersebut mereda. Permintaan maaf pisces akan diterima oleh pasangan, jadi jangan ragu untuk meminta maaf.

Teruslah berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan agar kehangatan kembali dalam hubunganmu. Tetaplah berada di jalur ini untuk membangunnhubungan yang harmonis.

Karir Pisces

Pisces mungkin akan bertanya-tanya bagaimana cara memperluas cakrawala karir, baik dengan beralih ke bidang lain atau mengembangkan bisnis secara global.