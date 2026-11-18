JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin memiliki keinginan kuat untuk terhubung dengan batin. Hari ini bisa menjadi hari yang ideal bagi aquarius untuk bermeditasi di lingkungan yang tenang. Melakukan hal itu dapat membantu aquarius untuk terhubung dengan jiwa.

Manfaatkan waktu istirahat ini untuk bersantai dan memulihkan diri. Terlalu banyak bekerja akan memengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, lakukan meditasi untuk menangkal pengaruh negatif ini.

Aktivitas sosial akan membuat zodiak pisces merasa bahagia. Cobalah menghargai perubahan yang terjadi dalam hidupmu baru-baru ini. Luangkan waktu untuk berkonsentrasi pada jalan di depan dan jangan ragu untuk menjelajahi jalan baru.

Pertimbangkan semua hobimu yang beragam dan bersenang-senanglah dengannya. Kekuatan batin akan memotivasi pisces untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 18 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu mendiskusikan masalah dalam hubungan secara pribadi dengan pasangan dan berbicara empat mata. Terkait karir, aquarius akan sukses melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan tingkatkan energi setelah mengalami kelelahan dan stres. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Cinta Aquarius

Percayalah pada instingmu hari ini. Jika curiga bahwa pasangan tidak jujur, ajak dia bicara empat mata dan diskusikan masalah ini secara pribadi. Jangan mencoba menghindar, apa pun yang aquarius lakukan.

Karir Aquarius

Aquarius adalah seseorang yang akan berhasil dalam semua bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan publik. Baik sebagai guru atau tokoh populer, orang-orang di sekitar akan mengagumi dan menemukan seorang pemimpin dalam diri aquarius.

Aquarius memiliki tanggung jawab besar di pundak untuk memberi nasihat kepada orang-orang tentang apa yang benar dan salah.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Berbahagialah karena seseorang yang disukai akan merasakan hal yang sama terhadap zodiak pisces. Terkait karir, mewujudkan keinginanmu untuk melakukan sesuatu yang cerdas, kreatif, inovatif, serta bernilai abadi.

Sementara itu, tetaplah berolahraga untuk menjaga kesehatan dan pisces menjadi semakin kuat. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Cinta Pisces

Seseorang yang sangat disukai merasakan hal yang sama terhadap pisces. Hal ini adalah koneksi yang harus dinikmati. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap momen memiliki potensi untuk mengubah hidup dan memperluas hati dan jiwa pisces.

Karir Pisces