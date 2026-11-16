Rezeki Mengalir Deras, 6 Shio Ini Diramal Menikmati Kehidupan Bak Sultan

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kerap menarik perhatian masyarakat ketika membahas peruntungan seseorang, terutama berkaitan dengan karier, keuangan, dan peluang memperoleh kekayaan.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio mempunyai karakteristik dan gambaran peruntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kehidupan berkecukupan berkat kecerdasan, keberanian, maupun kemampuan membaca kesempatan.

Menariknya, ada enam shio yang dalam sebuah ramalan disebut berpotensi mengalami peningkatan finansial. Mulai dari kesempatan bisnis yang menjanjikan hingga datangnya keuntungan dari sumber yang tidak terduga.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diramalkan berpeluang menikmati kehidupan penuh kemakmuran dan keberlimpahan rezeki.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang cukup baik ketika menghadapi berbagai perubahan keadaan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang pandai mencari jalan keluar serta mampu melihat kesempatan di tengah situasi yang sulit.

Dalam ramalan peruntungan mendatang, pemilik shio ini disebut berpeluang memperoleh perkembangan positif dalam urusan keuangan.

Bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, kesempatan mendapatkan bonus, kenaikan pendapatan, atau penghargaan atas kinerja bisa menjadi kabar menggembirakan.

Sementara itu, mereka yang menjalankan usaha berpeluang menemukan mitra baru maupun ide bisnis yang dapat dikembangkan menjadi sumber pemasukan tambahan.

Kemampuan berpikir cepat dan menyesuaikan diri dengan perubahan menjadi karakter yang dipercaya dapat membantu Shio Tikus meraih kehidupan finansial lebih baik.

2. Shio Naga

Dalam astrologi Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberanian dalam mencapai tujuan.

Orang yang berada di bawah naungan shio ini biasanya digambarkan mempunyai rasa percaya diri tinggi serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Ramalan menyebutkan bahwa Shio Naga berpotensi menemukan kesempatan besar yang dapat membawa perubahan dalam perjalanan karier maupun bisnisnya.

Peluang tersebut bisa hadir melalui tawaran kerja sama, proyek bernilai tinggi, atau bantuan dari orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam lingkungan profesional.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan pertimbangan matang, pemilik shio ini berpeluang memperbaiki kondisi ekonominya.

Keberanian mengambil langkah dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain menjadi modal penting yang sering dikaitkan dengan keberuntungan Shio Naga.

3. Shio Ular

Shio Ular identik dengan karakter penuh perhitungan, sabar, dan mempunyai strategi sebelum menentukan keputusan.

Mereka tidak terbiasa bertindak secara terburu-buru karena lebih menyukai perencanaan yang matang untuk mencapai hasil maksimal.

Dalam ramalan kali ini, Shio Ular disebut berpeluang mendapatkan perkembangan menggembirakan dalam urusan finansial.

Kesempatan tersebut bisa datang melalui proyek baru, kesepakatan bisnis, maupun hubungan lama yang kembali membuka peluang menguntungkan.

Kemampuan mereka dalam membaca situasi membuat pemilik shio ini dianggap mampu menentukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan.

Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, kecermatan dalam mengatur tenaga, waktu, dan sumber daya juga menjadi karakter yang dipercaya mendukung keberhasilan mereka.

4. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi, aktif, dan selalu terdorong untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

Mereka biasanya tidak betah berdiam diri terlalu lama karena senang mencoba pengalaman baru dan mengejar berbagai kesempatan.

Menurut ramalan, usaha yang selama ini dilakukan Shio Kuda berpotensi memberikan hasil menggembirakan pada periode mendatang.

Dalam dunia pekerjaan, peluang mendapatkan promosi jabatan atau peningkatan penghasilan disebut bisa terbuka.

Sementara bagi mereka yang mempunyai usaha sendiri, ketekunan dalam menjalankan bisnis berpeluang mendatangkan keuntungan lebih besar.

Karakter pantang menyerah dan semangat untuk terus berkembang menjadi kekuatan utama Shio Kuda.

Jika mampu menjaga konsistensi serta mengelola keuangan dengan baik, mereka berpeluang membangun kehidupan yang lebih mapan.

5. Shio Monyet

Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua karakter yang sering dikaitkan dengan pemilik Shio Monyet.

Mereka dikenal mempunyai banyak ide serta kemampuan menemukan peluang dari berbagai situasi yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Dalam ramalan peruntungan, Shio Monyet disebut berpotensi memperoleh tambahan rezeki melalui gagasan kreatif dan kegiatan produktif.

Sumber pemasukan tersebut tidak selalu berasal dari pekerjaan utama. Bisa juga melalui bisnis kecil, proyek sampingan, atau hobi yang berhasil dikembangkan menjadi kegiatan bernilai ekonomi.

Kemampuan melihat kesempatan dari hal sederhana menjadi salah satu keunggulan yang dipercaya dapat membawa mereka menuju kesuksesan.

Dengan memanfaatkan kreativitas sekaligus membuat perencanaan keuangan yang tepat, Shio Monyet berpeluang meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

6. Shio Babi

Berbeda dengan beberapa shio lainnya, Shio Babi sering dikaitkan dengan karakter tulus, sederhana, dan mudah merasa bahagia dengan hal-hal kecil.

Dalam astrologi Tionghoa, shio ini juga dikenal sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran.

Ramalan menyebutkan bahwa pemilik Shio Babi berpeluang memperoleh rezeki dari berbagai arah pada periode mendatang.

Keberuntungan tersebut digambarkan bisa datang melalui hadiah, bantuan orang terdekat, kesempatan baru, hingga peluang finansial yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Bahkan, sesuatu yang awalnya terlihat sederhana berpotensi berkembang menjadi sumber penghasilan tambahan.

Sikap rendah hati dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang sekitar juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan peruntungan Shio Babi.