Dari Hidup Susah Menuju Kaya Raya, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Garis Rezeki Istimewa

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kesulitan, mulai dari persoalan ekonomi, kegagalan pekerjaan, hingga usaha yang belum membuahkan hasil.

Namun, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, masa sulit sering kali dimaknai sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Primbon Jawa mengenal perhitungan weton yang dipercaya dapat menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang, termasuk dalam urusan rezeki.

Sejumlah weton bahkan diyakini mempunyai potensi menjalani perubahan nasib yang besar. Mereka digambarkan mampu bangkit dari keterpurukan, menemukan kesempatan baru, hingga meraih kehidupan yang disebut sugih lan mulyo atau kaya dan sejahtera.

Dalam pandangan tersebut, kemakmuran tidak selalu datang sejak awal kehidupan. Ada orang yang harus melewati proses panjang, menghadapi kegagalan, dan belajar dari berbagai pengalaman sebelum akhirnya menemukan jalan menuju keberhasilan.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki gambaran perjalanan hidup seperti itu? Berikut delapan weton yang menarik diketahui berdasarkan kepercayaan dalam tradisi primbon Jawa.

1. Senin Legi – Kesabaran yang Berbuah Kehidupan Lebih Baik Pemilik weton Senin Legi dipercaya memiliki karakter sabar, lembut, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan kehidupan.

Mereka cenderung memilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dibandingkan mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam gambaran primbon Jawa, sifat tersebut dianggap menjadi salah satu bekal untuk menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan.

Ketika mengalami kesulitan ekonomi, mereka dipercaya mampu mencari jalan keluar melalui hubungan baik, bantuan orang sekitar, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Jika mampu mempertahankan ketekunan dan mengelola keuangan dengan bijak, kehidupan Senin Legi diyakini berpotensi menjadi lebih mapan.

2. Rabu Pahing – Cerdas Melihat Peluang di Tengah Kesulitan Rabu Pahing dikenal memiliki gambaran karakter cerdas, berpikiran terbuka, dan mempunyai kemampuan menganalisis keadaan.

Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi kegagalan. Mereka justru cenderung menjadikan pengalaman buruk sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.

Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, kemampuan membaca peluang menjadi keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Kesempatan yang awalnya terlihat kecil bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan apabila dikelola dengan tepat.

Tak heran jika Rabu Pahing kerap digambarkan mempunyai peluang memperbaiki kondisi ekonomi setelah melewati masa-masa sulit.

3. Jumat Kliwon – Karisma yang Membuka Jalan Kesuksesan Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang sering menarik perhatian dalam pembahasan primbon Jawa.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karisma kuat, pembawaan menarik, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan orang lain.

Karakter tersebut dianggap dapat memberikan keuntungan dalam perjalanan karier maupun dunia usaha.

Ketika berada dalam situasi sulit, mereka diyakini mempunyai peluang mendapatkan bantuan atau kesempatan melalui jaringan pertemanan yang sudah dibangun sebelumnya.

Kehidupan yang lebih sejahtera dipercaya bisa diraih ketika kemampuan sosial tersebut dipadukan dengan kerja keras dan tanggung jawab.

4. Selasa Pon – Pantang Menyerah Mengubah Keadaan Selasa Pon digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai semangat tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Mereka dikenal memiliki banyak ide serta keberanian mencoba sesuatu yang berbeda.

Karakter kreatif tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk memperbaiki kondisi kehidupan, terutama ketika pekerjaan atau usaha yang dijalani belum memberikan hasil maksimal.

Pemilik weton ini juga cenderung menyukai tantangan dan mempunyai keinginan untuk terus berkembang.

Menurut gambaran primbon, perjalanan Selasa Pon menuju kemakmuran bisa terbuka melalui usaha mandiri, pekerjaan kreatif, maupun peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuannya.

5. Kamis Wage – Ketekunan yang Mengantarkan pada Kemapanan Kamis Wage dipercaya memiliki sifat disiplin, sederhana, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

Mereka bukan tipe pribadi yang mengandalkan keberuntungan semata. Sebaliknya, pemilik weton ini digambarkan lebih menyukai proses panjang yang dijalani secara konsisten.

Ketika mengalami kesulitan finansial, mereka cenderung berusaha memperbaiki keadaan melalui penghematan dan perencanaan yang lebih matang.

Sikap tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting untuk membangun kehidupan yang stabil.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, Kamis Wage mempunyai gambaran peruntungan yang berkembang seiring ketekunan dan kesabaran dalam bekerja.

6. Minggu Pahing – Jiwa Kepemimpinan yang Membawa Kemajuan Minggu Pahing dipercaya mempunyai karakter tegas, optimistis, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pemilik weton ini sering digambarkan mampu mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sulit.

Mereka juga dipercaya mempunyai potensi menjadi pemimpin karena mampu memberikan arahan dan menjaga kepercayaan orang-orang di sekitarnya.

Dalam perjalanan finansial, kemampuan tersebut dianggap dapat membuka kesempatan untuk memperoleh posisi pekerjaan yang lebih baik atau mengembangkan usaha sendiri.

Setelah melewati berbagai tantangan, Minggu Pahing diyakini berpeluang menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan apabila mampu menjaga konsistensi.

7. Sabtu Legi – Keberuntungan Datang dari Hubungan Baik Sabtu Legi dipercaya memiliki pembawaan menyenangkan dan mudah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Sifat ramah tersebut sering dikaitkan dengan terbukanya kesempatan melalui pertemanan maupun kerja sama.

Pemilik weton ini digambarkan berpeluang memperoleh kemudahan ketika menghadapi persoalan, terutama karena adanya dukungan dari orang-orang yang mempercayainya.

Dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial yang luas dapat menjadi jalan untuk mengenal kesempatan baru.

Perubahan nasib menuju kehidupan yang lebih baik dipercaya dapat terjadi ketika mereka mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan bijaksana.

8. Rabu Pon – Strategi Matang untuk Meraih Kemakmuran Rabu Pon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai potensi menjalani perubahan kehidupan menuju kondisi yang lebih sejahtera.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki pemikiran realistis, tenang, dan cukup cermat dalam mempertimbangkan keputusan.

Mereka tidak mudah terbawa suasana ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, mereka lebih suka mencari penyelesaian berdasarkan pertimbangan yang masuk akal.

Kemampuan menyusun strategi tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperbaiki keadaan finansial secara bertahap.

Dalam gambaran primbon Jawa, Rabu Pon mempunyai peluang meraih kehidupan sugih lan mulyo melalui kecermatan membaca kesempatan, ketekunan bekerja, serta kemampuan mengatur penghasilan.