Rezeki Mengalir Deras, 10 Weton Ini Dipercaya Bakal Menikmati Masa Keemasan pada November

Ilustrasi weton yang sudah waktunya kaya raya di bulan November (freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga peluang keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih menjadi bagian dari kepercayaan budaya masyarakat.
Primbon Jawa mengenal berbagai penafsiran mengenai perjalanan rezeki dan keberuntungan berdasarkan weton. Dalam pandangan tersebut, kelancaran hidup tidak hanya dikaitkan dengan nasib, tetapi juga dengan kerja keras, ketekunan, doa, serta perilaku baik yang dilakukan seseorang selama menjalani kehidupan.
Memasuki bulan November, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang untuk mengalami perubahan positif, khususnya dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Ramalan ini menjadi salah satu gambaran kepercayaan tradisional mengenai datangnya masa keberuntungan bagi mereka yang terus berusaha.
Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton yang menurut ramalan Primbon Jawa diprediksi memperoleh kelimpahan rezeki dan berpeluang menikmati kehidupan lebih makmur pada November 2026. Berikut daftar lengkapnya:
1. Senin Pahing
Orang yang lahir pada Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga dikenal mampu berpikir kreatif serta jeli membaca kesempatan yang muncul.
Dalam ramalan Primbon Jawa, November 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi pemilik weton ini. Berbagai usaha yang telah dirintis sebelumnya dipercaya berpeluang memberikan hasil menggembirakan, termasuk peningkatan pemasukan dan perkembangan karier.
2. Selasa Legi
Pemilik weton Selasa Legi dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial. Kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain menjadi salah satu kelebihan yang dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha mereka.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, bulan November membawa peluang keberuntungan yang cukup besar. Ketekunan dalam bekerja yang diimbangi dengan doa diyakini dapat membuka kesempatan baru, bahkan meningkatkan kedudukan dan kesejahteraan hidup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022