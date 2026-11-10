Rezeki Mengalir Deras, 10 Weton Ini Dipercaya Bakal Menikmati Masa Keemasan pada November

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga peluang keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih menjadi bagian dari kepercayaan budaya masyarakat.

Primbon Jawa mengenal berbagai penafsiran mengenai perjalanan rezeki dan keberuntungan berdasarkan weton. Dalam pandangan tersebut, kelancaran hidup tidak hanya dikaitkan dengan nasib, tetapi juga dengan kerja keras, ketekunan, doa, serta perilaku baik yang dilakukan seseorang selama menjalani kehidupan.

Memasuki bulan November, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang untuk mengalami perubahan positif, khususnya dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Ramalan ini menjadi salah satu gambaran kepercayaan tradisional mengenai datangnya masa keberuntungan bagi mereka yang terus berusaha.

Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton yang menurut ramalan Primbon Jawa diprediksi memperoleh kelimpahan rezeki dan berpeluang menikmati kehidupan lebih makmur pada November 2026. Berikut daftar lengkapnya:

1. Senin Pahing

Orang yang lahir pada Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga dikenal mampu berpikir kreatif serta jeli membaca kesempatan yang muncul.

Dalam ramalan Primbon Jawa, November 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi pemilik weton ini. Berbagai usaha yang telah dirintis sebelumnya dipercaya berpeluang memberikan hasil menggembirakan, termasuk peningkatan pemasukan dan perkembangan karier.

2. Selasa Legi

Pemilik weton Selasa Legi dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial. Kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain menjadi salah satu kelebihan yang dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha mereka.