Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Lania Monica
Selasa, 10 November 2026 | 21.08 WIB

Rezeki Mengalir Deras, 10 Weton Ini Dipercaya Bakal Menikmati Masa Keemasan pada November

Ilustrasi weton yang sudah waktunya kaya raya di bulan November (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang sudah waktunya kaya raya di bulan November (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran masih dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan kehidupan, hingga peluang keberuntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih menjadi bagian dari kepercayaan budaya masyarakat.

Primbon Jawa mengenal berbagai penafsiran mengenai perjalanan rezeki dan keberuntungan berdasarkan weton. Dalam pandangan tersebut, kelancaran hidup tidak hanya dikaitkan dengan nasib, tetapi juga dengan kerja keras, ketekunan, doa, serta perilaku baik yang dilakukan seseorang selama menjalani kehidupan.

Memasuki bulan November, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang untuk mengalami perubahan positif, khususnya dalam urusan pekerjaan, usaha, dan kondisi keuangan. Ramalan ini menjadi salah satu gambaran kepercayaan tradisional mengenai datangnya masa keberuntungan bagi mereka yang terus berusaha.

Dilansir dari laman Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton yang menurut ramalan Primbon Jawa diprediksi memperoleh kelimpahan rezeki dan berpeluang menikmati kehidupan lebih makmur pada November 2026. Berikut daftar lengkapnya:

1. Senin Pahing

Orang yang lahir pada Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga dikenal mampu berpikir kreatif serta jeli membaca kesempatan yang muncul.

Dalam ramalan Primbon Jawa, November 2026 menjadi periode yang menjanjikan bagi pemilik weton ini. Berbagai usaha yang telah dirintis sebelumnya dipercaya berpeluang memberikan hasil menggembirakan, termasuk peningkatan pemasukan dan perkembangan karier.

2. Selasa Legi

Pemilik weton Selasa Legi dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial. Kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain menjadi salah satu kelebihan yang dapat mendukung perjalanan karier maupun usaha mereka.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, bulan November membawa peluang keberuntungan yang cukup besar. Ketekunan dalam bekerja yang diimbangi dengan doa diyakini dapat membuka kesempatan baru, bahkan meningkatkan kedudukan dan kesejahteraan hidup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gelombang Kekayaan Datang! 5 Shio Ini Diramal Memasuki Masa Keemasan Penuh Rezeki - Image
Zodiak

Gelombang Kekayaan Datang! 5 Shio Ini Diramal Memasuki Masa Keemasan Penuh Rezeki

Selasa, 10 November 2026 | 05.30 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Keemasan - Image
Zodiak

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Masa Keemasan

Rabu, 4 November 2026 | 22.34 WIB

Keberuntungan Berpihak! 5 Shio Ini Berpeluang Menikmati Masa Keemasan - Image
Zodiak

Keberuntungan Berpihak! 5 Shio Ini Berpeluang Menikmati Masa Keemasan

Rabu, 4 November 2026 | 22.29 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore