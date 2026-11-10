Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 16.43 WIB

Ramalan Asmara Shio Naga Selasa, 10 November 2026: Hubungan Makin Dekat dan Penuh Kehangatan

Ilustrasi Shio Naga (magnific/zaie) - Image

Ilustrasi Shio Naga (magnific/zaie)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Naga pada Selasa, 10 November 2026, berpotensi menghadirkan pengalaman yang lebih dinamis dan menyenangkan.

Semangat untuk memperbaiki hubungan serta keberanian mengungkapkan perasaan bisa membantu menciptakan kedekatan yang selama ini diharapkan.

Meski demikian, keinginan agar segala sesuatu berjalan sesuai rencana perlu diimbangi dengan kemampuan memahami perasaan dan kebutuhan orang yang dicintai.

Jangan sampai sikap terlalu bersemangat justru membuat pasangan merasa kurang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Berikut ramalan asmara Shio Naga pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Naga yang sudah memiliki pasangan, komunikasi menjadi salah satu hal utama yang perlu diperhatikan untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Kamu mungkin sedang memiliki sejumlah rencana, mulai dari kegiatan bersama hingga pembicaraan mengenai masa depan.

Namun, pasangan belum tentu mempunyai kesiapan atau pandangan yang sama terhadap semua hal tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Shio Ular Selasa, 10 November 2026: Cinta Makin Erat dengan Kejujuran - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Shio Ular Selasa, 10 November 2026: Cinta Makin Erat dengan Kejujuran

Selasa, 10 November 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Asmara Shio Macan Selasa, 10 November 2026: Cinta Harmonis Berkat Sikap Saling Menghargai - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Shio Macan Selasa, 10 November 2026: Cinta Harmonis Berkat Sikap Saling Menghargai

Selasa, 10 November 2026 | 16.35 WIB

Ramalan Asmara Shio Kelinci Selasa, 10 November 2026: Hubungan Makin Hangat dan Penuh Perhatian - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Shio Kelinci Selasa, 10 November 2026: Hubungan Makin Hangat dan Penuh Perhatian

Selasa, 10 November 2026 | 16.19 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore