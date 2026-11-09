Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 00.03 WIB

Ramalan Shio Kerbau Besok, Selasa 10 November 2026: Tekun Membuka Jalan Rezeki dan Kesuksesan

Ilustrasi Shio Kerbau (magnific/brgfx) - Image

Ilustrasi Shio Kerbau (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Ramalan shio Kerbau besok, Selasa 10 November 2026, membawa gambaran tentang pentingnya konsistensi, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai urusan kehidupan.

Pemilik shio Kerbau dikenal sebagai pribadi pekerja keras, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Karakter tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kestabilan dalam hubungan asmara, mengelola keuangan, serta mengembangkan karier.

Meski demikian, kamu perlu lebih terbuka terhadap perubahan dan tidak terlalu terpaku pada rencana yang sudah disusun sebelumnya.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan astrologi Tionghoa menggambarkan kecenderungan karakter dan peruntungan berdasarkan simbol shio yang dapat dijadikan bahan refleksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berikut ramalan shio Kerbau besok, Selasa 10 November 2026, yang mencakup aspek asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Asmara

Dalam urusan asmara, shio Kerbau perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan emosional pasangan.

Kamu dikenal sebagai pribadi yang setia dan serius ketika menjalin hubungan, tetapi terkadang kesibukan membuat perhatian terhadap pasangan tidak tersampaikan dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Babi Besok, Selasa 10 November 2026: Rezeki Terbuka, Keharmonisan Bawa Kebahagiaan - Image
Zodiak

Ramalan Shio Babi Besok, Selasa 10 November 2026: Rezeki Terbuka, Keharmonisan Bawa Kebahagiaan

Selasa, 10 November 2026 | 00.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 10 November 2026: Nasihat Berharga, Rencana Masa Depan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Selasa, 10 November 2026: Nasihat Berharga, Rencana Masa Depan

Senin, 9 November 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 10 November 2026: Reputasi Kerja dan Urusan Keluarga - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Selasa, 10 November 2026: Reputasi Kerja dan Urusan Keluarga

Senin, 9 November 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore