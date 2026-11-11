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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 14.46 WIB

Peruntungan Shio Besok Kamis 12 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mungkin sudah saatnya bagi shio Tikus jujur pada diri sendiri.

Sedangkan shio Ayam hargai kemajuan yang bertahap.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 12 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Mungkin sudah saatnya Anda jujur pada diri sendiri.

Jujurlah pada diri sendiri tentang perubahan yang perlu Anda lakukan.

Keseimbangan adalah kuncinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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