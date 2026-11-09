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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 13.06 WIB

Ramalan Shio Monyet di Tahun 2027: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Monyet di tahun 2027 / foto : Magnific/ zaie - Image

Ramalan Shio Monyet di tahun 2027 / foto : Magnific/ zaie

JawaPos.com – Bagaimana ramalan Shio Monyet untuk tahun 2027 yang bernuansa Kambing Api?

Tahun ini membawa tekanan yang lebih besar daripada biasanya. Namun tekanan tersebut ikut membuka peluang berkembang bagi banyak orang.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (8/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet di tahun 2027 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Penghasilan yang stabil jauh lebih cocok bagimu dibanding skema cepat kaya yang tampak cerdik saat ini.

Gaji tetap, kontrak retainer, dan perjanjian kerja jangka panjang akan menjadi sumber pemasukan paling andal bagimu.

Besarnya bayaran mengikuti beratnya tanggung jawab, jadi bicarakan angka gaji saat menerima peran yang lebih besar.

Perdagangan spekulatif, jual beli kilat, dan bocoran cuan dari teman adalah jalan tempat uangmu cepat lenyap.

Godaan semacam itu terasa makin kuat ketika tekanan hidup sedang tinggi dan pikiranmu mudah sekali goyah.

Rapikan pembukuan keuanganmu sama telatennya dengan pekerjaanmu, yang kini menuntut keteraturan jauh lebih ketat dari sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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