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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 11 November 2026 | 02.07 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok, Rabu 11 November 2026: Pintu Keberuntungan Terbuka, Hubungan Makin Baik

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Ilustrasi shio Anjing (freepik/luisvv)

JawaPos.com - Ramalan shio Anjing besok, Rabu 11 November 2026, membawa gambaran positif mengenai peluang dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilik shio Anjing dikenal memiliki karakter setia, jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kepercayaan.

Sifat tersebut dapat menjadi kekuatan ketika menghadapi berbagai situasi, terutama dalam urusan asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Hari Rabu ini menjadi kesempatan bagi shio Anjing untuk memperkuat hubungan dengan orang terdekat sekaligus mengevaluasi langkah yang sedang dijalankan.

Peluang baru mungkin muncul melalui kerja sama, komunikasi, atau keputusan yang sebelumnya sempat tertunda.

Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kesabaran dan kemampuan mempertimbangkan setiap pilihan secara bijaksana.

Dilansir dari Astrology.com, karakter shio Anjing dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan kesetiaan, kejujuran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab.

Gambaran tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk menjalani Rabu, 11 November 2026, dengan lebih percaya diri dan penuh pertimbangan.

Asmara

Kehidupan asmara shio Anjing pada Rabu, 11 November 2026, berpotensi menghadirkan suasana yang lebih hangat dan penuh perhatian.

Kamu mungkin terdorong untuk memperbaiki komunikasi serta memberikan lebih banyak waktu kepada orang yang disayangi.

Kesetiaan yang menjadi salah satu karakter kuat shio Anjing dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih stabil.

Namun, jangan sampai keinginan menjaga hubungan membuat kamu terlalu memikirkan setiap perubahan sikap pasangan.

Bagi kamu yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang baik untuk membangun kembali kedekatan emosional.

Kesibukan pekerjaan atau persoalan pribadi mungkin membuat komunikasi terasa sedikit berkurang.

Editor: Novia Tri Astuti
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