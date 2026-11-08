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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 02.40 WIB

Ramalan Shio Monyet Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/redgreystock) - Image

Ilustrasi Shio Monyet (magnific/redgreystock)

JawaPos.com – Bagi pemilik Shio Monyet, awal November biasanya ditandai dengan berbagai perubahan kecil yang cukup menyita perhatian.

Karena itu, ramalan untuk periode 8 November 2026 bisa menjadi panduan sebelum kamu mulai beraktivitas.

Minggu ini, kamu diajak lebih peka terhadap kondisi diri, tuntutan pekerjaan, dan hubungan dengan orang terdekat.

Setiap bidang kehidupan punya pesan yang berbeda sehingga perlu dicermati satu per satu dengan kepala dingin.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntungan finansialmu berada di angka 71 persen, sehingga cukup baik untuk merapikan strategi tabungan kamu.

Angka 9 sebaiknya kamu jadikan pengingat agar pengeluaran tetap seimbang dengan tujuan keuangan di masa depan.

Warna putih yang melambangkan kejernihan akan membantumu melihat biaya tersembunyi yang selama ini luput dari perhatian.

Tahan keinginan untuk berbelanja secara impulsif, karena godaan membeli barang tanpa rencana sedang cukup kuat sekarang.

Editor: Hanny Suwindari
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