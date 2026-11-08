Ramalan Shio Tikus di Tahun 2027: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ilustrasi shio Tikus (magnific)
JawaPos.com – Ramalan Shio Tikus tahun 2027 menunjukkan tahun Kambing Api yang penuh gesekan dan menuntut kewaspadaan.
Bagi zodiak cina ini, tahun ini termasuk tahun gangguan karena Tikus dan Kambing memang kurang serasi.
Masalah biasanya datang pelan-pelan lewat salah paham, janji kosong, dan tenaga yang cepat habis.
Meski begitu, sikap yang tepat bisa membuat gangguan tersebut jauh lebih mudah dikendalikan.
Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (8/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus di tahun 2027 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.
1. Keuangan
Tambahan penghasilan tahun ini cenderung datang dari jalur samping, seperti proyek tambahan, usaha sampingan, atau bonus.
Bonus itu biasanya menjadi penghargaan atas usaha yang akhirnya disadari dan dihargai oleh orang-orang di sekitar.
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Jawa Pos
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