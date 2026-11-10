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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 21.25 WIB

Ramalan Shio Babi Rabu 11 November 2026: Harmoni Mencapai 94 Persen, Saatnya Menuntaskan Pekerjaan

Ilustrasi Shio Babi (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi Shio Babi (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Ramalan Shio Babi hari ini membawa energi positif untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab sekaligus menghargai hasil kerja keras.

Sifat welas asih dan kemurahan hati menjadi kekuatan yang membantu Anda membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar.

Membagikan hasil pekerjaan dan merayakan pencapaian sederhana juga dapat menghadirkan kepuasan tersendiri.

Angka 3 menjadi pengingat untuk menjaga keseimbangan dalam berbagi dan membantu orang lain agar tidak berlebihan. Sementara itu, warna kuning melambangkan kehangatan serta optimisme.

Tingkat harmoni Shio Babi mencapai 94 persen, sehingga kerja sama dan komunikasi berpeluang berjalan lebih lancar.

Namun, keberuntungan finansial hanya berada pada angka 31 persen. Karena itu, tetaplah realistis dalam mengelola keuangan dan jangan terburu-buru mengambil keputusan besar.

Dilansir dari The Astro Scope, berikut ini adalah ramalan Shio Babi selengkapnya.

Cinta dan Hubungan

Dalam urusan asmara, kemurahan hati Shio Babi membuat Anda mudah menunjukkan perhatian kepada pasangan.

Meski begitu, periode ini mengingatkan agar tidak langsung mempercayai setiap tindakan tanpa memahami situasi secara menyeluruh.

Editor: Hanny Suwindari
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