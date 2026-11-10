Ramalan Kesehatan Shio Ular Selasa, 10 November 2026: Jaga Pikiran dan Pulihkan Energi

Ilustrasi Shio Ular (magnific/macrovector)
JawaPos.com - Kesehatan Shio Ular pada Selasa, 10 November 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, ketenangan pikiran, dan waktu istirahat.
Kebiasaan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan dapat membantu Ular menghadapi berbagai persoalan dengan lebih matang.
Namun, terlalu lama memikirkan pekerjaan atau urusan pribadi berpotensi membuat pikiran sulit beristirahat meskipun aktivitas sudah selesai.
Karena itu, pemilik shio ini perlu memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi setelah menjalani rutinitas yang padat.
Mengatur jadwal harian secara lebih terstruktur dapat membantu Ular menghindari aktivitas yang terlalu melelahkan.
Jangan memenuhi seluruh waktu dengan pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi tanpa menyediakan kesempatan untuk beristirahat.
Sisihkan beberapa menit di antara aktivitas untuk berdiri, melakukan peregangan, atau sekadar mengalihkan perhatian dari pekerjaan.
Jika tubuh mulai terasa lelah, jangan memaksakan diri menyelesaikan semua tanggung jawab sekaligus.
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Jawa Pos
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