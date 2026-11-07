Ramalan Shio Kerbau di Tahun 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Memasuki November 2026, banyak orang mulai penasaran dengan peruntungan mereka menjelang pergantian tahun.

Ramalan Shio Kerbau tahun ini dipercaya membawa pengaruh pada banyak sisi kehidupan para pemiliknya.

Sifat sabar dan setia dalam zodiak cina ini menjadi bekal penting dalam menghadapi sisa tahun ini.

Berikut gambaran peruntungan di bidang keuangan, kesehatan, karier, dan cinta yang bisa kamu jadikan pegangan.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Sabtu (7/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kerbau di tahun 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansial kamu berada di angka 31 persen, sehingga perencanaan yang hati-hati sangat dibutuhkan sekarang ini.