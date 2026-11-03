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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.10 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Berdsarkan konfigurasi langit hari ini, zodiak virgo akan kembali bersinar dengan energi positif.

Virgo akan bertemu lebih banyak orang, dan pertemuan ini kemungkinan akan sangat mendalam. Minggu-minggu mendatang cukup menjanjikan bagi virgo. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 3 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu meluangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan keamanan hubungan saat ini. Mengenai karir, cobalah untuk tetap tenang dan tidak emosi agar virgo tetap mampu terkendali saat bekerja.

Sementara itu, waspadalah karena virgo kemungkinan akan terjebak macet karena kondisi yang tidak biasa hari ini. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pencarian dana guna melunasi hutang yang ada.

Cinta Virgo

Hari ini, waspadalah terhadap tanda-tanda perselingkuhan. Luangkan waktu untuk merenungkan kekuatan dan keamanan hubungan saat ini.

Kemudian, tanyakan pada diri sendiri apakah hubungan perselingkuhan layak dipertaruhkan. Virgo mungkin akan menemukan bahwa hal itu tidaklah layak.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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