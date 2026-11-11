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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 14.22 WIB

Ramalan Zodiak dan Pesan Semesta Besok Kamis 12 November 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Aktivitas fisik meningkatkan suasana hati Aries, membantu Anda melepaskan energi yang terpendam.

Sementara perubahan rutinitas dapat menyegarkan pikiran dan tubuh bagi Gemini.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan sekaligus pesan semesta pada besok Kamis 12 November 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Energi api membangkitkan koneksi Anda, mendorong Anda untuk mengungkapkan kebenaran yang tulus dalam cinta.

Soal karier, kepercayaan diri Anda menjadi mercusuar, membantu Anda menerapkan solusi berani di tempat kerja.

Perhatikan pengeluaran Anda karena kesenangan kecil dapat menumpuk.

Aktivitas fisik meningkatkan suasana hati Anda, membantu Anda melepaskan energi yang terpendam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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