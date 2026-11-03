Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 3 November 2026 | 21.04 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak cancer dapat menafsirkan aspek hari ini dengan beberapa cara. Konfigurasi planet sesuai dengan pencarian ruang, baik fisik maupun intelektual. 

Cancer mungkin mengajukan pertanyaan filosofis kepada diri sendiri atau berpikir untuk melakukan perjalanan panjang di masa depan. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 3 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer sebaiknya tidak terpaku pada orang lain yang tiba-tiba muncul dan memengaruhi hubungan saat ini. Terkait karir, cobalah meminimalkan dampak negatif yang orang lain berikan pada produktivitasmu.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan patuhi semua peraturan lalu lintas untuk menghindari situasi yang berisiko. Terkait keuangan, cancer memiliki banyak pilihan pekerjaan yang menguntungkan, dan hasilnya akan tercermin melalui kerja keras dan kejujuran.

Cinta Cancer

Tampaknya, perasaan cancer menjauh dari pasangan. Jangan terlalu terpaku pada orang lain yang tiba-tiba muncul dan tampak seperti pengalih perhatian yang menyenangkan dari hubungan saat ini. Hubungan cancer solid dan membutuhkan usaha agar lebih hidup kembali.

Karir Cancer

Seseorang yang tidak cancer sukai mulai menjadi duri dalam daging. Jangan terpengaruh oleh aura negatif yang mereka pancarkan. Cancer tidak akan pernah bisa sepenuhnya melindungi diri dari orang-orang negatif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Selasa, 3 November 2026 | 21.11 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 3 November 2026: Perhatikan Kondisi Tubuh dan Pikiran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 3 November 2026: Perhatikan Kondisi Tubuh dan Pikiran

Selasa, 3 November 2026 | 18.28 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore