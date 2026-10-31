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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 1 November 2026: Asmara Sensitif, Karier Menuju Kemajuan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok, Minggu, 1 November 2026, menghadirkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kehidupan asmara yang dipengaruhi perasaan, kondisi keuangan yang membutuhkan pengaturan cermat, hingga perkembangan karier yang menuntut kesabaran.

Pisces mungkin merasa terdorong untuk mengambil keputusan secara spontan ketika menghadapi situasi yang menarik perhatian atau memancing emosi.

Meski begitu, meluangkan waktu untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak akan membantu kamu menghindari keputusan yang berpotensi menimbulkan penyesalan.

Dalam hubungan asmara, kepekaan terhadap sikap dan perkataan orang lain dapat membuat Pisces lebih mudah terbawa perasaan, sehingga komunikasi yang terbuka menjadi penting untuk menjaga kedekatan.

Sementara itu, urusan keuangan perlu ditangani dengan perencanaan yang lebih teratur karena pengeluaran tambahan dapat muncul ketika kamu sedang berusaha memenuhi berbagai kebutuhan.

Di lingkungan kerja, keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau mencapai posisi yang lebih baik mungkin semakin kuat, tetapi hasil yang diharapkan tidak selalu datang secepat yang diinginkan.

Pisces sebaiknya tetap berfokus pada kualitas pekerjaan, meningkatkan kemampuan, dan menjalankan tanggung jawab secara konsisten tanpa terlalu membebani diri sendiri.

Dari sisi kesehatan, pola tidur, kebiasaan makan, dan kemampuan mengelola stres perlu mendapatkan perhatian agar tubuh tetap bugar ketika memasuki pekan baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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