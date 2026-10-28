Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Ramalan Shio Tikus Besok Kamis 29 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Tikus / foto : Magnific/ brgfx - Image

Ramalan Shio Tikus / foto : Magnific/ brgfx

JawaPos.com – Shio Tikus akan menjalani hari yang cukup menarik besok, Kamis, 29 Oktober 2026, berdasarkan ramalan terbaru.

Zodiak cina ini dikenal sebagai sosok yang cerdik, ramah, dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.

Hari itu membawa suasana yang menuntut kehati-hatian, sehingga langkah yang terukur akan jauh lebih bermanfaat.

Bidang keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan sama-sama membutuhkan perhatian yang seimbang.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (28/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus besok Kamis 29 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kecerdikanmu dalam mengelola uang akan membantu kamu menata ulang anggaran dan menyelesaikan tagihan yang masih tertunda.

Rayakan pencapaian kecil seperti pembayaran yang sudah lunas atau pengeluaran yang berhasil kamu bereskan dengan baik.

Suasana hari itu mengingatkan agar kamu menjauhi spekulasi berisiko tinggi yang hasilnya sulit dipastikan sejak awal.

Menanam modal baru dari nol belum tepat dilakukan karena kondisi kurang mendukung langkah yang terlalu berani.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Kerja Keras Berbuah Kesuksesan, Cek Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Kamis, 29 Oktober 2026: Kerja Keras Berbuah Kesuksesan, Cek Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.11 WIB

Ramalan 6 Zodiak Dihampiri Nasib Baik pada November 2026: Hidupnya Penuh dengan Perubahan Positif - Image
Zodiak

Ramalan 6 Zodiak Dihampiri Nasib Baik pada November 2026: Hidupnya Penuh dengan Perubahan Positif

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.57 WIB

6 Zodiak Diramal Jadi Penerima Rezeki Dadakan di Akhir Oktober 2026, Apa Saja? - Image
Zodiak

6 Zodiak Diramal Jadi Penerima Rezeki Dadakan di Akhir Oktober 2026, Apa Saja?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.42 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore