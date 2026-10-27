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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.17 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Rabu, 28 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini membawa kabar tentang peluang memperbaiki berbagai aspek kehidupan melalui perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dalam urusan asmara, pengaruh Venus mendorong Pisces untuk membangun kedekatan emosional dan memperkuat kepercayaan dengan pasangan.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang tidak perlu terburu-buru mencari hubungan baru karena kebahagiaan diri sendiri tetap menjadi prioritas.

Dari sisi keuangan, Pisces perlu lebih cermat mengatur pengeluaran, terutama jika ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Di tempat kerja, tanggung jawab tambahan justru bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan.

Jangan lupa menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat dengan cukup.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan lengkap Pisces dalam berbagai aspek kehidupan.

Ramalan Cinta Pisces

Pengaruh Venus membawa suasana yang lebih hangat dalam kehidupan asmara Pisces. Bagi yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat ikatan emosional melalui komunikasi yang terbuka.

Berbagi cerita pribadi, mengungkapkan perasaan, atau membicarakan hal-hal yang selama ini disimpan sendiri dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih dalam.

Kedekatan dalam hubungan tidak selalu harus ditunjukkan melalui tindakan besar atau hadiah istimewa.

Kesediaan untuk mendengarkan, memahami perasaan pasangan, dan memberikan dukungan ketika dibutuhkan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang mungkin merasa lebih nyaman menikmati waktu untuk diri sendiri.

Tidak ada keharusan untuk segera menjalin hubungan hanya karena melihat orang lain sudah memiliki pasangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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