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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 11 November 2026 | 20.29 WIB

Ramalan Shio Naga Besok Kamis 12 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Naga besok Kamis 12 November 2026./Magnific/ macrovector - Image

Ramalan Shio Naga besok Kamis 12 November 2026./Magnific/ macrovector

JawaPos.com – Shio Naga akan menjalani Kamis, 12 November 2026 dengan semangat besar yang perlu dikelola secara bijak.

Ramalan besok menunjukkan energi yang cenderung seimbang sehingga setiap keputusan sebaiknya diambil dengan tenang dan terukur.

Tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, tetapi keberanian hanya 37 persen sehingga langkah berani perlu dipertimbangkan matang.

Warna emas dan arah timur muncul sebagai unsur pendukung yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Rabu (11/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga besok Kamis 12 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keberuntungan finansial sedang tinggi, yaitu sekitar 71 persen, sehingga pengelolaan anggaran yang rapi akan membuahkan hasil.

Pesona Anda mudah menarik tawaran menguntungkan, tetapi suasana hari yang seimbang menuntut kehati-hatian soal belanja mendadak.

Susun rencana pengeluaran dengan teliti, terutama di sudut keuangan yang menghadap timur supaya semuanya lebih jelas.

Sentuhan warna emas pada dokumen atau amplop keuangan dipercaya membantu memperkuat aliran rezeki Anda hari itu.

Editor: Hanny Suwindari
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