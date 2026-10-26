Ramalan Shio Kerbau Minggu Ini 26 Oktober - 1 November 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Shio Kerbau selalu menarik perhatian karena banyak orang ingin tahu ramalan terbarunya untuk menyambut Minggu ini.

Bagi sebagian orang, ramalan ini menjadi pegangan ringan dalam mengatur langkah di tengah kesibukan sehari-hari.

Periode 26 Oktober hingga 1 November membawa pesan yang cenderung menenangkan dan menuntut sikap yang bijaksana.

Pembahasannya mencakup keuangan, kesehatan, karier, dan cinta yang masing-masing punya pesan berbeda untukmu.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (26/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kerbau Minggu Ini 26 Oktober sampai 1 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan soal uang akan lebih baik jika diambil dengan cara yang teratur dan penuh pertimbangan matang.

Pekan ini mendorongmu untuk memeriksa ulang semua pengeluaran daripada membeli barang secara tiba-tiba tanpa rencana jelas.

Angka 2 bisa dipakai untuk membagi biaya besar menjadi beberapa cicilan kecil yang lebih mudah ditanggung.