8 Alasan Mengapa Langkah Karier Kamu Berikutnya Mungkin Berupa Penurunan Jabatan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia kerja modern, kesuksesan sering kali diukur melalui kenaikan jabatan, besarnya gaji, luasnya tanggung jawab, dan seberapa tinggi posisi seseorang dalam struktur organisasi.

Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa perjalanan karier yang ideal harus selalu bergerak ke atas. Dari staf menjadi supervisor, dari supervisor menjadi manajer, kemudian berkembang menjadi direktur atau pemimpin perusahaan.

Namun, bagaimana jika langkah terbaik dalam perjalanan karier justru bukan promosi, melainkan penurunan jabatan?

Bagi sebagian orang, gagasan tentang penurunan jabatan mungkin terdengar seperti kegagalan. Ada kekhawatiran dianggap tidak kompeten, kehilangan pengaruh, atau tertinggal dibandingkan rekan kerja yang terus mendapatkan promosi.

Padahal, dalam perspektif psikologi, keputusan untuk mengambil posisi yang lebih rendah tidak selalu mencerminkan kemunduran.

Dalam kondisi tertentu, keputusan tersebut justru dapat menjadi bentuk kesadaran diri, kematangan emosional, dan strategi untuk membangun kehidupan yang lebih sehat.

Psikologi karier menunjukkan bahwa hubungan antara jabatan, kebahagiaan, identitas diri, dan kepuasan kerja jauh lebih kompleks daripada sekadar naik atau turunnya posisi. Seseorang bisa saja memiliki jabatan tinggi tetapi mengalami kelelahan mental, kehilangan motivasi, dan merasa tidak lagi menikmati pekerjaannya.

Sebaliknya, seseorang yang memilih posisi dengan tanggung jawab lebih kecil mungkin justru menemukan kembali semangat bekerja, keseimbangan hidup, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang selama ini terabaikan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat delapan alasan mengapa langkah karier kamu berikutnya mungkin justru berupa penurunan jabatan jika dilihat dari sudut pandang psikologi.

1. Kamu Mulai Menyadari Bahwa Kesehatan Mental Lebih Penting daripada Status Jabatan

Salah satu alasan paling kuat seseorang mempertimbangkan penurunan jabatan adalah kebutuhan untuk melindungi kesehatan mental.

Ketika seseorang mendapatkan promosi, tanggung jawab biasanya ikut meningkat. Ia mungkin harus mengelola lebih banyak orang, menghadapi tekanan dari atasan, mengambil keputusan penting, menyelesaikan konflik internal, dan bertanggung jawab atas hasil kerja seluruh tim.

Pada awalnya, tantangan tersebut mungkin terasa menyenangkan. Ada kebanggaan karena dipercaya memegang posisi penting. Namun, seiring waktu, tanggung jawab yang semakin besar bisa berubah menjadi sumber tekanan psikologis.

Dalam psikologi, kondisi ketika tuntutan pekerjaan terus-menerus melebihi sumber daya yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan risiko stres kerja dan kelelahan emosional atau burnout.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan burnout sebagai fenomena pekerjaan yang berkaitan dengan stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola.

Seseorang yang mengalami burnout mungkin mulai kehilangan energi, merasa semakin jauh secara emosional dari pekerjaannya, dan meragukan efektivitas dirinya sendiri.

Dalam situasi seperti ini, penurunan jabatan dapat menjadi pilihan yang masuk akal.

Misalnya, seorang manajer yang bertanggung jawab atas 30 karyawan mungkin memutuskan kembali menjadi spesialis individual contributor. Ia tidak lagi harus mengurus evaluasi kinerja, konflik antarkaryawan, atau rapat manajerial setiap hari.

Sebagai gantinya, ia dapat lebih fokus pada pekerjaan yang benar-benar dikuasainya.

Keputusan tersebut bukan berarti ia tidak mampu menjadi manajer. Bisa jadi, ia hanya menyadari bahwa kehidupan profesional yang lebih sehat membutuhkan bentuk pekerjaan yang berbeda.

Pelajaran psikologisnya: Kesuksesan tidak seharusnya dibayar dengan kesehatan mental yang terus memburuk. Mengenali batas kemampuan bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari kecerdasan emosional.

2. Kamu Tidak Lagi Mendefinisikan Harga Diri Berdasarkan Jabatan

Banyak orang tanpa sadar menghubungkan identitas dirinya dengan posisi profesional.

Ketika seseorang memperkenalkan diri, ia mungkin lebih dahulu menyebutkan jabatan dibandingkan hal-hal lain yang menggambarkan dirinya. Ia merasa lebih berharga ketika menjadi kepala departemen daripada ketika menjadi staf biasa.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep identitas sosial, yaitu bagaimana seseorang membentuk sebagian identitas dirinya berdasarkan kelompok, peran, dan status sosial yang dimilikinya.

Jabatan memang dapat memberikan rasa pencapaian dan pengakuan. Namun, masalah muncul ketika seseorang mulai menganggap bahwa nilai dirinya sepenuhnya bergantung pada kedudukan profesional.

Akibatnya, kehilangan jabatan dapat terasa seperti kehilangan identitas.

Seseorang mungkin tetap merasa gagal meskipun memiliki kehidupan yang baik, hubungan keluarga yang sehat, dan kemampuan profesional yang berharga.

Di sinilah penurunan jabatan dapat menjadi proses pembelajaran psikologis yang penting.

Ketika kamu bersedia menerima posisi yang lebih rendah tanpa merasa kehilangan harga diri, artinya kamu mulai memahami bahwa identitas pribadi jauh lebih luas daripada pekerjaan.

Kamu tetap memiliki pengalaman, keterampilan, karakter, kreativitas, dan kontribusi yang bernilai, terlepas dari apa yang tertulis pada kartu nama.

Sebagai contoh, seorang direktur pemasaran memutuskan meninggalkan posisi eksekutif untuk menjadi konsultan pemasaran dengan tanggung jawab yang lebih terbatas. Secara struktural, posisinya mungkin terlihat menurun. Namun, secara pribadi, ia justru merasa lebih bebas dan memiliki kendali atas hidupnya.

Pelajaran psikologisnya: Jabatan adalah peran yang kamu jalani, bukan keseluruhan identitas dirimu. Ketika harga diri tidak lagi bergantung pada status, kamu akan lebih berani membuat keputusan karier berdasarkan kebutuhan dan nilai pribadi.

3. Kamu Ingin Mendapatkan Kembali Kendali atas Kehidupanmu

Semakin tinggi posisi seseorang dalam organisasi, semakin besar kemungkinan waktunya dipengaruhi oleh kebutuhan orang lain.

Seorang manajer mungkin harus menghadiri rapat mendadak, menyelesaikan masalah karyawan, menghadapi tuntutan klien, dan mengambil keputusan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya.

Meskipun memiliki wewenang lebih besar, ia belum tentu memiliki kebebasan yang lebih besar.

Dalam psikologi, terdapat konsep Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan.

Otonomi berarti memiliki perasaan bahwa tindakan dan keputusan yang dilakukan berasal dari pilihan diri sendiri, bukan semata-mata karena tekanan eksternal.

Ketika seseorang kehilangan otonomi dalam pekerjaannya, motivasi intrinsik dapat menurun. Ia mungkin tetap bekerja keras, tetapi lebih banyak didorong oleh kewajiban, tuntutan, dan ketakutan terhadap penilaian orang lain.

Penurunan jabatan terkadang memberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali otonomi tersebut.

Misalnya, seorang kepala divisi yang setiap hari dipenuhi rapat dan urusan administratif memilih menjadi spesialis senior. Ia mungkin memiliki pengaruh organisasi yang lebih kecil, tetapi mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengatur cara bekerja, menyelesaikan proyek, dan mengembangkan keahliannya.

Dengan demikian, ia tidak lagi mengukur kesuksesan berdasarkan jumlah orang yang berada di bawah kepemimpinannya, melainkan berdasarkan seberapa besar kendali yang dimilikinya atas kehidupan profesional.

Pelajaran psikologisnya: Kekuasaan formal tidak selalu sama dengan kebebasan pribadi. Terkadang, memiliki tanggung jawab lebih sedikit justru membuat seseorang merasa lebih berdaya.

4. Kamu Ingin Kembali Menikmati Pekerjaan, Bukan Sekadar Mengejar Promosi

Ada perbedaan besar antara pekerjaan yang memberikan kepuasan dan pekerjaan yang hanya memberikan status.

Ketika seseorang terus mengejar promosi, ia mungkin mulai menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memenuhi ekspektasi organisasi. Ia lebih sibuk mengelola anggaran, menyusun laporan, menghadiri rapat, dan menyelesaikan urusan administratif daripada melakukan pekerjaan yang dahulu membuatnya tertarik.

Perlahan-lahan, ia kehilangan hubungan dengan aktivitas yang sebenarnya menjadi alasan awal memilih profesi tersebut.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut memberikan kesenangan, ketertarikan, atau kepuasan pribadi.

Motivasi intrinsik berbeda dengan motivasi ekstrinsik yang lebih banyak didorong oleh imbalan eksternal, seperti gaji, bonus, jabatan, dan pengakuan.

Keduanya dapat menjadi sumber motivasi yang sah. Namun, jika seseorang hanya bekerja demi penghargaan eksternal, kepuasan kerjanya bisa menjadi semakin rapuh ketika penghargaan tersebut tidak lagi terasa bermakna.

Bayangkan seorang desainer grafis yang berhasil menjadi kepala departemen kreatif. Ia mendapatkan gaji lebih tinggi dan memiliki tim sendiri. Akan tetapi, sebagian besar waktunya kini dihabiskan untuk mengatur jadwal, mengevaluasi karyawan, dan menghadiri rapat.

Ia mulai merindukan aktivitas mendesain.

Pada akhirnya, ia memilih kembali menjadi desainer senior. Jabatan tersebut memang lebih rendah, tetapi memberikan kesempatan untuk kembali melakukan pekerjaan yang membuatnya merasa hidup.

Keputusan ini menunjukkan bahwa perkembangan karier tidak harus selalu berarti semakin jauh dari pekerjaan yang disukai.

Pelajaran psikologisnya: Terkadang, kamu tidak membutuhkan jabatan yang lebih tinggi. Kamu hanya membutuhkan pekerjaan yang kembali memberikan rasa tertarik, antusiasme, dan kepuasan.

5. Kamu Mulai Memprioritaskan Keseimbangan antara Pekerjaan dan Kehidupan Pribadi

Kesuksesan profesional sering kali membutuhkan pengorbanan waktu dan energi. Namun, ada titik ketika pengorbanan tersebut mulai mengganggu aspek kehidupan lainnya.

Seseorang mungkin mendapatkan promosi, tetapi harus bekerja lebih lama. Ia mungkin memperoleh penghasilan lebih besar, tetapi semakin jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Bahkan, waktu istirahat yang seharusnya digunakan untuk memulihkan energi justru dipenuhi pekerjaan.

Dalam psikologi, keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan individu.

Ketika tuntutan pekerjaan terus mengambil ruang dari kehidupan pribadi, konflik antara pekerjaan dan keluarga dapat meningkat.

Konflik tersebut dapat menimbulkan kelelahan, ketegangan emosional, dan penurunan kepuasan hidup.

Penurunan jabatan terkadang menjadi cara untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.

Misalnya, seseorang yang sebelumnya bekerja sebagai manajer operasional memutuskan menerima posisi supervisor dengan jam kerja yang lebih teratur. Ia mungkin kehilangan sebagian pendapatan dan wewenang, tetapi mendapatkan kesempatan untuk lebih hadir dalam kehidupan keluarganya.

Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kehidupan seseorang tidak hanya terdiri dari pekerjaan.

Ada hubungan sosial, kesehatan, keluarga, minat pribadi, dan kebutuhan untuk menikmati waktu tanpa tekanan profesional.

Tidak semua pencapaian harus diwujudkan melalui pengorbanan yang semakin besar.

Pelajaran psikologisnya: Karier merupakan bagian dari kehidupan, bukan keseluruhan kehidupan. Jika sebuah jabatan membuat semua aspek lain terus-menerus terabaikan, mengevaluasi kembali prioritas merupakan keputusan yang sehat.

6. Kamu Menyadari Bahwa Promosi Tidak Selalu Sesuai dengan Kekuatan dan Bakatmu

Salah satu kesalahan dalam pengembangan karier adalah menganggap bahwa seseorang yang unggul dalam satu posisi otomatis akan unggul ketika mendapatkan promosi.

Padahal, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pekerja individual tidak selalu sama dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin.

Seorang programmer yang sangat kompeten, misalnya, belum tentu menikmati pekerjaan sebagai manajer teknologi. Kemampuan teknis, ketelitian, dan pemecahan masalah tidak otomatis membuat seseorang menyukai pengelolaan konflik, delegasi pekerjaan, atau evaluasi kinerja.

Fenomena ini sering dibahas melalui prinsip Peter atau Peter Principle, yaitu gagasan bahwa seseorang dalam hierarki organisasi dapat terus dipromosikan sampai mencapai posisi yang tidak lagi sesuai dengan kompetensinya.

Meskipun bukan hukum psikologi yang berlaku universal, konsep tersebut memberikan gambaran tentang risiko promosi yang hanya didasarkan pada keberhasilan di posisi sebelumnya.

Dalam konteks psikologi karier, kesesuaian antara kemampuan individu dan tuntutan pekerjaan sangat penting.

Seseorang cenderung lebih produktif dan puas ketika karakteristik pekerjaannya sesuai dengan keterampilan, minat, serta preferensi pribadinya.

Oleh karena itu, kembali ke posisi yang lebih teknis atau lebih sesuai dengan keahlian utama bukanlah sesuatu yang memalukan.

Seorang manajer pemasaran mungkin menemukan bahwa ia jauh lebih kreatif dan produktif ketika bekerja sebagai ahli strategi pemasaran daripada ketika harus mengelola puluhan orang.

Dengan memilih posisi yang sesuai dengan kekuatannya, ia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar tanpa harus memaksakan diri menjalani peran yang tidak cocok.

Pelajaran psikologisnya: Tidak semua orang harus menjadi pemimpin untuk mencapai potensi terbaiknya. Menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan pribadi jauh lebih penting daripada sekadar mengejar posisi tertinggi.

7. Kamu Sedang Mengalami Perubahan Nilai dan Tujuan Hidup

Apa yang kamu anggap penting ketika berusia 25 tahun mungkin berbeda ketika memasuki usia 35, 45, atau 55 tahun.

Pada awal perjalanan karier, seseorang mungkin sangat mengutamakan penghasilan, pengakuan, dan kesempatan untuk naik jabatan. Ia ingin membuktikan kemampuan, membangun reputasi, dan mencapai stabilitas finansial.

Namun, seiring bertambahnya pengalaman, prioritas tersebut bisa berubah.

Seseorang mungkin mulai lebih menghargai kebebasan, kesehatan, hubungan sosial, makna pekerjaan, atau kesempatan untuk melakukan sesuatu yang memberikan dampak positif.

Dalam psikologi perkembangan, perubahan prioritas sepanjang kehidupan merupakan bagian dari proses perkembangan manusia.

Konsep socioemotional selectivity theory yang dikembangkan oleh Laura Carstensen menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap waktu yang tersisa dalam kehidupannya dapat memengaruhi tujuan yang diprioritaskan.

Ketika seseorang memandang waktu sebagai sesuatu yang semakin terbatas, ia cenderung lebih menghargai tujuan yang memberikan makna emosional dan kepuasan dibandingkan sekadar mengejar pencapaian jangka panjang.

Hal ini dapat memengaruhi keputusan karier.

Misalnya, seorang eksekutif yang telah mencapai posisi tinggi mulai mempertanyakan apakah ia masih ingin menghabiskan seluruh energinya untuk mengejar promosi berikutnya.

Ia mungkin memilih posisi yang lebih rendah agar memiliki kesempatan mengajar, membimbing generasi muda, atau mengembangkan usaha pribadi.

Dari sudut pandang orang lain, keputusan tersebut mungkin terlihat seperti kemunduran. Namun, dari sudut pandang individu yang menjalaninya, itu bisa menjadi bentuk penyesuaian terhadap tujuan hidup yang baru.

Pelajaran psikologisnya: Kamu tidak harus mempertahankan definisi kesuksesan yang sama sepanjang hidup. Mengubah prioritas bukan berarti kehilangan ambisi, melainkan memahami bahwa kebutuhan manusia berkembang seiring waktu.

8. Kamu Memahami Bahwa Mundur Selangkah Bisa Menjadi Strategi untuk Melangkah Lebih Jauh

Alasan terakhir berkaitan dengan kemampuan berpikir jangka panjang.

Dalam budaya kerja yang sangat kompetitif, keputusan untuk menerima jabatan lebih rendah sering dianggap sebagai tanda menyerah. Padahal, tidak semua langkah mundur berarti kehilangan kesempatan.

Terkadang, seseorang perlu mengurangi tanggung jawab, mengubah bidang pekerjaan, atau kembali ke posisi yang lebih sederhana untuk membangun fondasi karier yang lebih kuat.

Dalam psikologi, keputusan ini dapat dikaitkan dengan konsep regulasi diri dan penyesuaian tujuan.

Manusia memiliki kemampuan untuk mengevaluasi tujuan, mengubah strategi, dan menyesuaikan perilaku ketika situasi tidak lagi mendukung rencana awal.

Kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari adaptasi psikologis.

Contohnya, seorang manajer keuangan ingin beralih ke bidang teknologi. Ia menyadari bahwa pengalaman manajerialnya belum cukup untuk membuatnya kompetitif dalam bidang baru tersebut.

Alih-alih memaksakan diri mencari posisi direktur di industri teknologi, ia memilih mengambil posisi analis junior untuk mempelajari keterampilan teknis dari dasar.

Secara jabatan, langkah tersebut merupakan penurunan yang cukup besar. Namun, secara strategis, keputusan tersebut dapat membuka jalan menuju karier baru yang lebih sesuai dengan tujuan jangka panjangnya.

Hal serupa dapat terjadi ketika seseorang kembali mengambil pendidikan, mengikuti pelatihan, menerima pekerjaan dengan tanggung jawab lebih kecil, atau memulai kembali dari posisi yang lebih rendah setelah mengalami perubahan industri.

Kuncinya adalah memahami perbedaan antara mundur karena kehilangan arah dan mundur karena memiliki strategi.

Penurunan jabatan yang dilakukan secara sadar dapat menjadi investasi terhadap kemampuan, pengalaman, dan peluang masa depan.

Pelajaran psikologisnya: Perjalanan karier tidak selalu bergerak secara linear. Terkadang, kamu perlu mengambil langkah yang terlihat lebih kecil hari ini untuk menciptakan peluang yang lebih besar di masa depan.

Apakah Penurunan Jabatan Selalu Menjadi Keputusan yang Baik?

Meskipun delapan alasan di atas menunjukkan bahwa penurunan jabatan dapat memiliki manfaat psikologis, bukan berarti setiap keputusan untuk menerima posisi lebih rendah merupakan pilihan terbaik.

Ada perbedaan antara penurunan jabatan yang dipilih secara sadar dan penurunan jabatan yang terjadi karena tekanan, diskriminasi, konflik, atau hilangnya kesempatan kerja.

Sebelum mengambil keputusan, ada beberapa pertanyaan penting yang sebaiknya kamu pertimbangkan:

Apakah saya benar-benar menginginkan pekerjaan dengan tanggung jawab lebih kecil, atau hanya sedang ingin melarikan diri dari masalah sementara?

Apakah posisi baru ini akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik?

Bagaimana dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kebutuhan jangka panjang?

Apakah pekerjaan tersebut lebih sesuai dengan kemampuan, minat, dan nilai pribadi saya?

Apakah keputusan ini akan membantu saya mencapai tujuan karier yang lebih bermakna?

Kamu juga perlu mempertimbangkan apakah penurunan jabatan tersebut disertai penurunan gaji, kehilangan fasilitas, atau perubahan status profesional yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Jika keputusan tersebut diambil karena kelelahan ekstrem, ada baiknya mengevaluasi kemungkinan lain terlebih dahulu, seperti mengambil cuti, membicarakan pembagian beban kerja, meminta perubahan tanggung jawab, atau mencari lingkungan kerja yang lebih sehat.

Dengan begitu, keputusan yang diambil bukan sekadar respons emosional terhadap tekanan, tetapi hasil pertimbangan yang matang.

Kesimpulan: Karier yang Baik Tidak Selalu Harus Bergerak ke Atas

Selama bertahun-tahun, masyarakat telah membangun gambaran bahwa karier yang sukses adalah perjalanan yang terus menanjak. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula anggapan bahwa ia telah berhasil.

Namun, psikologi mengajarkan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat diukur hanya melalui status profesional.

Kesehatan mental, motivasi intrinsik, otonomi, identitas diri, hubungan sosial, dan kesesuaian pekerjaan dengan nilai pribadi juga merupakan bagian penting dari kehidupan profesional yang sehat.

Karena itu, penurunan jabatan tidak selalu berarti kegagalan.

Bisa jadi, kamu sedang memilih kesehatan mental daripada tekanan yang tidak berkesudahan. Bisa jadi, kamu ingin kembali menikmati pekerjaan yang benar-benar kamu sukai. Atau mungkin, kamu hanya menyadari bahwa definisi kesuksesan yang dahulu kamu kejar sudah tidak lagi sesuai dengan kehidupanmu sekarang.

Tidak ada yang salah dengan menjadi pemimpin. Namun, tidak ada pula yang salah dengan memilih menjadi spesialis, pekerja independen, konsultan, atau profesional dengan tanggung jawab yang lebih sederhana.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa tinggi jabatan yang berhasil kamu capai, melainkan apakah pekerjaan yang kamu jalani masih sejalan dengan kehidupan yang ingin kamu bangun.